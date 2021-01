Su Sky il successo dell'America's Cup. E stanotte l'arrivo del Vendée Globe, il giro del mondo per navigatori solitari

La semifinale di America's Cup tra Luna Rossa e American Magic ma non solo. Sky Sport America’s Cup, il canale dedicato interamente alla Coppa America e alla vela, apre stasera una diretta - dalle 19 alle 21 e dalle 23 alle 2 del mattino - dedicata all’arrivo delle prime barche al traguardo del Vendeè Globe, il giro del mondo per navigatori solitari.

La regata ormai storica, senza scali e con regole durissime, si prepara ad accogliere le prime barche al traguardo francese di Les Sables D’Olonne, dove era iniziata ottanta giorni fa. Si prospetta una sorta di arrivo in volata, perché le prime barche, nonostante le 23000 miglia intorno al globo alle spalle, sono separate da distacchi ridottissimi e saranno anche da calcolare gli abbuoni concessi a quei navigatori che cambiarono rotta per andare in soccorso del francese Escoffier che stava naufragando.

Il favorito sembra essere Yannick Bestaven, al timone del suo 60 piedi Maître Coq, in bagarre con Herrmann e Burton, ma tra i migliori sette c’è anche l’Italiano Giancarlo Pedote a bordo di Prysmian. Sarebbe un risultato storico per la nostra vela oceanica. I solitari sono alle prese con una depressione che porterà vento e mare tempestosi.

Al commento su Sky il vincitore dell’ultima MiniTransat Ambrogio Beccaria, che affiancherà in cabina Guido Meda e Giovanni Bruno. Collegamenti previsti anche con Giovanni Soldini, che si trova nel porto francese ad attendere i suoi colleghi.

Quanto agli ascolti, sul canale dedicato Sky Sport America’s Cup, acceso 24 al giorno e attivo sul canale 205 fino al prossimo 24 marzo, le regate dell’America’s Cup di vela hanno registrato in media un ascolto cumulato di 200 mila spettatori, con un picco di quasi 300 mila spettatori medi cumulati in occasione del Round Robin 3 dello scorso 23 gennaio.

