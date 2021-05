Alex Schwazer, il no del tribunale svizzero alla sospensione della squalifica: addio ai Giochi di Tokyo

Tramonta definitivamente per Alex Schwazer la possibilità di partecipare ai Giochi di Tokyo. Il tribunale federale svizzero, oggi, ha infatti respinto il ricorso presentato dal marciatore altoatesino per arrivare in extremis a una sospensione della sua squalifica per doping. «È davvero un peccato - ha commentato all'Ansa il suo legale Gerhard Brandstaetter - perché Alex era in una forma eccellente. Alex ormai ha 36 anni e in questi anni si è fatto le ossa. Si è definitivamente reso conto che esiste un mondo chiuso che è compatto contro di lui». Brandstaetter si è detto amareggiato da Tas, Wada e World Atletics che «dovrebbero essere super partes». Niente da fare, quindi, per riaprire il processo sportivo e la sospensiva della squalifica di 8 anni comminata dal Tas nell'agosto 2016 durante le Olimpiadi di Rio.

La proroga

La decisione arriva nonostante i numerosi tentativi dell'azzurro. Solo quattro giorni fa l'Agenzia mondiale antidoping (Wada) e World Athletics (Federazione internazionale di atletica leggera) avevano ottenuto dal Tribunale Federale svizzero di Losanna una proroga di un mese dal 7 maggio al 7 giugno, per entrare nel merito sulla richiesta di sospensione della squalifica richiesta dal marciatore altoatesino.

