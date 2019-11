Tiziano Ferro dopo la polemica con Fedez: «Ho imparato a non rispondere alle offese»

di Mattia Marzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla copertina del nuovo album, Accetto miracoli, in uscita domani, Tiziano Ferro è ritratto in bianco e nero con le spalle al muro: non come chi non ha più possibilità di scampo, ma come un uomo che a quasi 40 anni (li festeggerà il 21 febbraio) vuole concedersi una tregua. «C'è sempre un po' di inquietudine, me la porto dentro da quando ero ragazzino e gli altri mi bullizzavano perché ero grasso e mi piaceva studiare. Oggi sono cambiato. Ho imparato a non rispondere alle offese, anche quando arrivano da altri colleghi», dice presentando il disco. Il riferimento è a Fedez, che in una canzone del 2011 - Tutto il contrario - fece ironia sul suo orientamento sessuale («Una brutta parentesi, la scrissi a 19 anni», la replica del rapper, che ieri ha invitato Ferro a fare qualcosa insieme contro l'omofobia).«Sì. E non provo più amarezza nei confronti del passato. Non ho mai avuto paura di affrontare certe battaglie».«Quando la presa in giro coinvolge i sentimenti, ci rimango male. E il fatto che un idolo dei giovanissimi mi abbia attaccato su certe temi mi è sembrato un atto di bullismo».«È sempre stato uno sfogo. Mi ha aiutato a risolvere delle crisi, come quella che ha portato alla nascita di questo album».«Sì, avevo bisogno che qualcuno mi spingesse a ritrovare l'ispirazione».«Mi ha fatto capire che posso ancora giocare con la musica. Lavorando con lui ho realizzato un vecchio sogno».«Ha avuto un ruolo centrale. Con Victor (Allen, imprenditore conosciuto a Los Angeles - che ha sposato quest'anno, ndr) ho capito che il mio mondo stava cambiando. E ho deciso di raccontarlo».«A mia nonna Margherita, che non c'è più. Con lei se ne è andata una parte importante della mia vita. È un pezzo così personale che ho voluto produrlo io: sarà il prossimo singolo».«Quando uscì Jovanotti for president avevo 8 anni e ci andai in fissa. A Carnevale, quell'anno, mi travestii da Jovanotti».«Le voglio bene, ma è impossibile: a Sanremo ci andrò come ospite e una cosa del genere va contro il regolamento, credo».«Canterò. Ma non ho altri dettagli, dobbiamo ancora incontrarci».«È una cosa che ho sempre fatto con entusiasmo, ma che non ha mai dato i risultati che mi aspettavo (non si è concretizzata la collaborazione come autore con Cesare Cremonini, che ha rifiutato un suo pezzo, ndr)».«Sì. Mi preoccupa la mancanza di civiltà quando si parla di certi argomenti, soprattutto da parte delle istituzioni».«Arriva dove filosofi, storici e politici non arrivano».«Ultimo. Nelle sue canzoni c'è sincerità».«Sicuramente traccerò una linea. Non so se con un libro o altro».«Celebrativo. In scaletta ci saranno tutte le grandi hit. Vorrei che il prossimo fosse un anno speciale».