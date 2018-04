SOSTIENI LA FONDAZIONE GIORGIO CINI

organizza oltre 100 eventi aperti al pubblico tra mostre convegni, concerti, spettacoli;

conserva le collezioni antiche e valorizza gli archivi storici;

sostiene con un programma di borse di studio la ricerca altamente specializzata;

favorisce lo studio attraverso le sue biblioteche pubbliche;

LA FONDAZIONE GIORGIO CINI nasce nel 1951, su iniziativa del grande mecenate e filantropo veneziano Vittorio Cini, con l’obiettivo di conservare e valorizzare l’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia e di promuovere la cultura e la civiltà italiana nel mondo.Oggi la Fondazione è un centro di cultura noto in tutto il mondo per il prestigio e la qualità delle sue iniziative, che contribuisce in modo impeccabile e innovativo al mantenimento di alcuni delle testimonianze più preziose del patrimonio artistico e monumentale italiano, opera del genio di artisti del calibro di Palladio, Longhena e Veronese.Ogni anno, da quasi 70 anni, la Fondazione Cini:Anche tu puoi partecipare attivamente e sostenere la Fondazione Giorgio Cini:– destinando il tuo 5×1000 senza oneri aggiuntivi. Apponi la firma nel modello 730 oppure unico, nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale”, scrivendo il codice fiscale della Fondazione 80009330277;– effettuando una erogazione liberale beneficiando del d.l. cosiddetto Art Bonus. Dona tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT35 R033 5901 6001 0000 0073122 con causale: “Art Bonus: Legge 106/14 a favoredella Fondazione Giorgio Cini Onlus per interventi di manutenzione, protezione e restauro del complesso monumentale dell’Isola di San Giorgio Maggiore”;– donando online sul sito