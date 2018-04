Dona il 5 per mille all' AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilnon è una tassa in più, ma una quota di imposte a cui lo stato rinuncia a favore delle organizzazioni non profit. Il tuo 5x1000 non sostituisce né l’8x1000 né il 2x1000 e, se non destinato, è trattenuto dallo Stato.Con 20.000 volontari e 81 sezioni provinciali da quasi 50 anni AIL, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle, deie dele l'assistenza in varie forme ai pazienti e alle loro famiglie.Sono circai Centri disul territorio nazionale a cui l’AIL e le sue Sezioni garantiscono finanziamenti per realizzare o ristrutturare day hospital e reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e farmaci costosi o difficilmente reperibili, per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture.Sono 4 le Scuole AIL in ospedale che permettono a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna, continuando il loro regolare piano di studio. 9 le Sale gioco, ambienti a misura di bambino, contenitori di giochi, luoghi dove un bimbo può trovare allegria, sensibilità, conforto, grazie alla presenza e al sostegno psicologico di operatori e volontari disponibili e preparati.36 sono le Sezioni in tutta Italia che offrono il servizio di, case di accoglienza situate nei pressi dei maggiori Centri di Ematologia per ospitare i pazienti non residenti che devono affrontare i lunghi periodi di cura, assistiti dai familiari. Ogni Casa AIL offre camera e servizio privato rispettando così l’esigenza di privacy dei pazienti, ma anche spazi comuni come soggiorni-pranzo, terrazzi o giardini che permettono una vita di relazione, tanto più necessaria quanto più lunga e complessa è l’esperienza da condividere.Ilè offerto da 43 Sezioni e consente di evitare il ricovero prolungato in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa, permettendo loro di migliorare la qualità della vita e di lottare al meglio contro la malattia, con l’aiuto di familiari e amici.Lesi impegnano ad offrire ai pazienti ed ai loro familiari in difficoltà i servizi necessari per affrontare, nel miglior modo possibile, la malattia. Grande attenzione è dedicata ai pazienti soli che sono impossibilitati a svolgere le mansioni più semplici. I, o personale retribuito messo a disposizione dalle Sezioni, si recano presso il domicilio dei pazienti per aiutarli nelle mansioni domestiche, nel disbrigo di pratiche o nell’esecuzione di commissioni.Le Sezioni AIL, attraverso i, sostengono progetti di ricerca scientifica, realizzano laboratori, acquistano apparecchiature e materiali di consumo, erogano borse di studio.Il, al quale aderiscono oltre 150 Centri di Ematologia, è una fondazione no profit per lo sviluppo e la formazione della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche, che conduce operativamente protocolli di ricerca clinica nel campo delle malattie del sangue dell’adulto.L'provinciale, è nata nel 1994 e si è sviluppata autonomamente, ma anche contestualmente, alla divisione di Ematologia di Venezia, centro coordinatore provinciale per le attività di ematologia, il cui sostegno è impegno prioritario della Sezione.L’AIL Venezia sostiene: i Centri Ospedalieri (U.O.C. di Ematologia ULSS 3 Serenissima - polo di riferimento e coordinamento provinciale - diretto dal Dr. Renato Bassan; Ospedale dell’Angelo di Mestre con U.O.S. Trapianto di midollo; Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia - Day Hospital), il coordinamento per i Centri con attività Ematologica (U.O.S. di Ematologia Oncologica - Ospedale di Mirano; Consulenza Ematologica con Oncologia ULSS 4 Veneto Orientale - Ospedale di San Donà di Piave; Consulenza con il Servizio di Ematologia - Ospedale di Chioggia), la Clinica di Onco-Ematologia Pediatrica di Padova e la Fondazione GIMEMA.Attraverso il 5xmille, con donazioni dirette di privati sui conti correnti bancari e postali e con i fondi raccolti durante manifestazioni nazionali ormai tradizionali come lee le: al sostegno e all’aiuto economico dei malati e delle loro famiglie nelle terapie e nei trapianti di midollo osseo anche presso Centri di cura in altre province; a rendere disponibili residenze temporanee per i malati in cura a Venezia, e i loro parenti; a garantire il mezzo di trasporto presso il luogo di cura; ad attivare servizi di assistenza domiciliare; a fornire generi di conforto e ad assistere i pazienti in degenza e day hospital; ad agevolare il disbrigo delle pratiche sanitarie e amministrative; a erogare borse di studio e contratti a medici, ricercatori, psicologi, personale organizzativo, sanitario e di sostegno ai pazienti; a dotare i Centri di Cura di sussidi, strumentazioni mediche e di laboratorio e pubblicazioni scientifiche; a finanziare la ricerca (anche partecipando a progetti nazionali e internazionali); a organizzare e partecipare a eventi, manifestazioni sportive, di spettacolo, culturali, di sensibilizzazione e convegni scientifici.