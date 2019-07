Verdura, conservare il gusto

La stagionalità è la prima regola da seguire

Mangiare verdura e frutta di stagione è una scelta consapevole e rispettosa dell’ambiente, perché significa consumare ortaggi cresciuti seguendo il ciclo naturale. In questo modo puoi guadagnarci in gusto e valore nutritivo. Esistono dunque ortaggi adatti alla stagioni più fredde, come radicchio, verze, zucche e porri e quelli più estivi e primaverili, come pomodori, lattuga, cetrioli, melanzane, zucchine e rucola. Allo stesso tempo anche la frutta segue le stagioni (fragole, meloni, angurie, pesche e albicocche sono maggiormente primaverili ed estive mentre arance, pere e kiwi autunnali o invernali). Diversificare verdura e frutta seguendo questo principio significa completare l’apporto di vitamine, sali minerali e altri nutrienti che puoi fornire al tuo corpo. L’importante, in ogni caso, è conservare questi prodotti al meglio.



MELANZANA Tende ad appassire velocemente: conservala tra i 16/18 °C in un sacchetto di carta, al riparo da luce e umidità. In frigorifero è opportuno non superare i 4/5 giorni di conservazione.



CETRIOLO Conservalo in frigorifero per non più di 3/4 giorni tenendolo separato da altri alimenti, come melone o pomodori, che lo farebbero maturare più in fretta per effetto dell’etilene rilasciato.



PEPERONE Non lavarlo fino all’utilizzo e conservalo in frigorifero nella parte bassa, possibilmente chiuso in un sacchetto. Il peperone verde può resistere fino a una settimane, tutti gli altri si fermano a 5 giorni.



ZUCCHINA È un ortaggio sensibile, come la melanzana: andrebbe tenuta a massimo 18 °C in un sacchetto di carta. In frigorifero, a 4-5°, è meglio non superare i 4-5 giorni di conservazione.



POMODORO Se vuoi rallentarne la maturazione, conservalo in frigorifero per qualche giorno. Se rimane fuori dal frigo, meglio riporlo all’interno di una busta di carta, lontano da altri ortaggi.



FAGIOLINO Si conserva bene in frigorifero per 3-4 giorni e si può anche congelare dopo averlo ben lavato, sbollentato per un paio di minuti in acqua bollente, scolato e raffreddato.



ALBICOCCA Conservala fuori dal frigo se non è ancora del tutto matura. Se ben matura, invece, mantienila in frigorifero. Per gustarla al meglio prelevala almeno un’ora prima del consumo.



ANGURIA Se è intera, l’ideale è conservarla in ambiente fresco (ad esempio in cantina). Se è affettata, tienila in frigorifero, riparando la parte priva di buccia con la pellicola.



MELONE In frigo si conserva anche per una settimana; se già tagliato, riponilo in un contenitore per alimenti (meglio di vetro) e si conserverà per 2 giorni. Tienilo lontano dalle altre verdure.



PRUGNA Conservala in un luogo fresco e asciutto e, soprattutto se acerba, lontana dal sole e non accatastata ad altri frutti. In frigorifero andrebbe lasciata all’interno di un sacchetto di carta.



PESCA Conservala fuori dal frigo se non è ancora matura, altrimenti riponila in frigorifero. Per gustarla al meglio, tienila a temperatura ambiente per circa un’ora prima del consumo.



FRUTTI DI BOSCO Conservali nella loro confezione di acquisto in frigorifero. Alla base solitamente c’è una pezza di stoffa che assorbe l’eccesso di umidità, evitando la formazione di muff.



CILIEGIA Si possono tenere in un sacchetto di carta per 4-5 giorni ad un tasso di umidità possibilmente costante. In frigorifero si conservano in un contenitore di vetro o di ceramica.

