Utilizzare il frigo al meglio

L’imperativo è rispettare il ciclo del freddo dei prodotti



Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più facili da usare: basta aprire uno sportello e il gioco è fatto. In realtà anche la conservazione dei cibi nel frigorifero richiede degli accorgimenti per mantenere gli alimenti buoni, salubri e commestibili il più a lungo possibile ed evitare così gli sprechi, tenendo d’occhio ovviamente data di scadenza e umidità interna nell’elettrodomestico. Ogni alimento, confezionato o fresco, ha un posto ideale e non sempre coincide con quello che si è sempre pensato. Ecco un decalogo con le “regole” da seguire.



1. Controlla la temperatura del frigorifero. La temperatura interna del frigorifero sul ripiano centrale deve mantenersi intorno ai 4-5 °C. È bene che il frigo sia posto lontano da fonti di calore e inoltre, per evitare sprechi, è meglio evitare di aprirlo spesso o di lasciarlo inutilmente aperto troppo a lungo.



2. Ricorda che ogni ripiano ha la sua temperatura. Se la temperatura del ripiano centrale deve mantenersi sui 4-5 °C ricordati, quando riponi gli alimenti nel frigo, che questa regola non vale per tutte le mensole. Infatti, il ripiano più freddo, con circa 0-2 °C, è quello posto più in basso, in genere sopra al cassetto per le verdure, dove invece la temperatura si attesta sui 7-10 °C. Nel congelatore, invece, la temperatura deve essere mantenuta a -18 °C.



3. Fai attenzione alla scadenza. Per capire se puoi consumare un alimento, fai riferimento prima di tutto alle diciture “da consumarsi entro…” o “da consumarsi preferibilmente entro…”, ma è bene sapere anche, per esempio, che latte e panna vanno consumati entro 2-3 giorni dall’apertura, mentre il pesce eviscerato e lavato deve essere mangiato entro 24 ore, così come la carne macinata. Se invece la carne è di pollo o tacchino non bisogna superare le 48 ore, mentre affettati confezionati e carne fresca vanno consumati entro 3 giorni.



4. Rispetta la temperatura di conservazione degli alimenti. I cibi non vanno disposti indistintamente nel frigorifero ma, a seconda delle loro caratteristiche, vanno posizionati su specifici ripiani. Così carne e pesce vanno posti nella mensola più bassa del frigorifero dove la temperatura è più fredda, mentre la parte superiore è adatta alle uova. Nel cassetto, solitamente in basso, vanno conservate la frutta e la verdura. Infine lo sportello è destinato ai prodotti che necessitano solo di una leggera refrigerazione, come il burro e le bevande.



5. Non conservare tutti gli alimenti in frigorifero. Alcuni cibi non hanno bisogno di essere conservati nel frigorifero come, per esempio, frutta esotica, pomodori, fagiolini, cetrioli e zucchine. Anche la frutta e la verdura non ancora mature è bene che siano conservate a temperatura ambiente. Addirittura alcuni cibi vengono danneggiati se riposti in frigorifero: è il caso degli agrumi, il cui sapore si fa più amaro con le basse temperature, e del pane, che diventa raffermo più velocemente con il freddo.



6. Evita di riporre in frigorifero gli alimenti caldi. Prima di conservarle in frigorifero, lascia raffreddare le pietanze cucinate per evitare bruschi sbalzi di temperatura all’interno del “microclima” del frigorifero e per far sì che il vapore non si condensi sul coperchio e possa ricadere sul cibo.



7. Separa gli alimenti cotti da quelli crudi. All’interno del frigorifero ogni cibo deve avere il suo spazio. In particolare poni attenzione alle contaminazioni tra pietanze cotte e quelle crude, in modo da evitare che i microrganismi presenti nelle prime vengano trasferiti nelle seconde.



8. Conserva gli alimenti nei giusti contenitori. I cibi vanno riposti non solo su determinati ripiani all’interno del frigorifero, ma anche in contenitori adatti che siano puliti e incoperchiati o, quando possibile, nelle confezioni originali che riportano la scadenza e altre informazioni utili. Esistono inoltre specifici accorgimenti di conservazione da mettere in pratica a seconda del cibo con cui si ha a che fare: per esempio, la frutta e la verdura non vanno lavate prima di essere poste nel frigo, per evitare un aumento di umidità e quindi di crescita dei batteri al loro interno.



9. Mantieni l’igiene del frigorifero. Per pulire il frigorifero puoi usare dei prodotti specifici presenti sul mercato, oppure semplicemente l’acqua con bicarbonato o aceto. Evita anche che si accumuli troppa brina nel frigorifero e nel congelatore, per scongiurare la riduzione di spazio e malfunzionamenti.



10. Non sovraccaricare il frigorifero. L’aria fredda deve poter circolare bene all’interno del frigorifero. Per questo lascia il giusto spazio tra gli alimenti, in modo da permettere la corretta distribuzione dell’aria fredda in tutti gli scomparti del frigorifero. In caso contrario gli alimenti aumenteranno vicendevolmente la loro temperatura. Vale anche la regola “FIFO” (“First-In-First-Out”, cioè “Primo dentro primo fuori”): gli alimenti della stessa tipologia andrebbero insomma consumati in ordine di inserimento all’interno del frigorifero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA