Tre regole da seguire a tavola

Prendersi cura dell'ambiente iniziando dal ciboMi prendo cura dell’ambiente anche attraverso l’alimentazioneGrazie al piano settimanale organizzo al meglio pranzi e cene, così evito lo spreco di cibo. Inoltre, costruisco le mie abitudini alimentari attorno al modello del Piatto Unico che prevedono un maggior consumo di verdura: una scelta consapevole a minor impatto ambientale.Ogni cibo ha il suo giusto metodo di conservazioneAssegno un alto valore al cibo e per questo lo conservo al meglio affinché nessun grammo venga sprecato, ma tengo a mente che ogni alimento ha metodi e tempi di conservazione diversi. Le uova ad esempio vanno messe nel piano superiore del frigorifero, dove la temperatura è più alta.Vedo negli avanzi e negli scarti di cibo delle nuove opportunitàPosso reinventare il cibo usandolo in modo creativo anche quando mi sembra essere solo uno scarto. Infatti posso usare le bucce di banana e il latte avanzato per preparare dei rimedi naturali fai-da-te.