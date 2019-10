TOYOTA ANNUNCIA IL TRAGUARDO DEI DIECI MILIONI DI ESEMPLARI DELLA LAND CRUISER!

Il Land Cruiser è l’icona storica di Toyota, lanciata il 1 agosto del 1951. Oggi viene proposto in 170 paesi con un volume di circa 400.000 unità all’anno.

Il Land Cruiser è un ottimo compagno di lavoro ed un'auto che consente alle persone di raggiungere ogni angolo del mondo in totale sicurezza. In Africa il Land Cruiser viene utilizzato per fornire assistenza umanitaria: in Burundi, per trasportare in ospedale bambini infetti dalla malaria e nei campi profughi in Uganda, per trasportare i pazienti nelle cliniche. In Australia, il Land Cruiser viene utilizzato per la mobilità nelle miniere di zinco e rame a circa 1.600 metri di profondità ed è anche usato negli allevamenti di 8.000 chilometri quadrati. In Costa Rica, in America Centrale, ci sono regioni in cui il Land Cruiser viene utilizzato per la raccolta di ortaggi ad un'altitudine di 3.500 metri, su pendii così ripidi dove persino gli umani hanno difficoltà a stare in piedi, il motivo è che “solo il Land Cruiser è in grado di raggiungere questi campi “. Molti sono i posti al mondo in cui il Land Cruiser fa la differenza sulla mobilità delle persone nella vita di tutti i giorni.