TOYOTA ALLE OLIMPIADI

Toyota partecipa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il veicolo "APM" appositamente progettato e dedicato alla percorrenza confortevole ed efficiente “dell’ultimo miglio”. Attraverso i Giochi, Toyota mira a fornire a tutte le persone la libertà di muoversi, o quella che chiama "Mobilità per tutti". L'APM porta questa sfida al massimo grado che aiuta a trasportare quante più persone possibile a eventi e luoghi, inclusi atleti e personale legato ai Giochi, nonché tutti i tipi di visitatori con esigenze di accessibilità come come gli anziani, le persone con disabilità, le donne in gravidanza e le famiglie con bambini piccoli, tra gli altri. Si prevede inoltre che parte della flotta di APM sarà utilizzata per sostenere attività di soccorso in occasione di eventi / luoghi durante l'estate. Durante i Giochi, Toyota impiegherà circa 200 APM per supportare il trasporto di visitatori e personale in varie strutture, inclusi luoghi in cui si svolgono eventi o competizioni e siti ufficiali non-evento come il Villaggio Olimpico.