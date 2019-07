Rispettare natura e ambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gestione e conservazione del cibo è fondamentaleIl rispetto dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse che la terra ci offre sono diventati argomenti sempre più attuali negli ultimi anni. Questo perché si tratta di problematiche che da una parte ci riguardano in prima persona nelle loro conseguenze, e dall’altra si intrecciano con molti aspetti della nostra vita quotidiana., generando conseguenze positive sia nella nostra vita che a livello ambientale.. Imparando a ottimizzare la quantità di cibo che acquistiamo e consumiamo si può dare il via a una serie davvero incredibile di risparmi, sia dal punto di vista economico sia dei prodotti stessi, intesi come risorse.. Imparare a quale temperatura conservarli, dove posizionarli all’interno del frigo e come sigillarli può fare la differenza in questo senso. Persino gli scarti alimentari, infine, possono trovare nuova vita all’interno di preparazioni utili alla nostra quotidianità, come il lavaggio delle stoviglie e della biancheria.