Riciclare significa risparmio

L'alluminio si riutilizza all'infinito a costi bassiL’alluminio è uno dei metalli con le caratteristiche migliori per il riciclo. Il recupero di tale materiale rappresenta una quota rilevante della stessa industria dell’alluminio. Questo perché può essere riciclato al 100% e può essere riutilizzato all’infinito per la realizzazione di nuovi prodotti dalle proprietà importanti. Il tradizionale ingegno italiano, la capacità di innovazione e l’elevata considerazione per l’ambiente ha dunque spinto l’industria italiana a scalare le posizioni mondiali per quantità di materiale riciclato. Non è un caso dunque che i dati riferibili al nostro Paese siano terzi a pari merito con la Germania e dietro solo a Stati Uniti e Giappone. In pratica l’intera quota dell’alluminio prodotto nel Belpaese proviene dalle fasi di riciclo. Va precisato che le caratteristiche rimangono inalterate: nulla si perde dopo la lavorazione iniziale, consentendo un riutilizzo soddisfacente anche all’interno di settori analoghi a quello di origine. Le fonti per il riciclo del metallo, oltre a imballaggi alimentari (come ad esempio le lattine) comprendono anche auto, elettrodomestici e le diverse componenti dei serramenti. In più si tratta di un procedimento conveniente sotto ogni punto di vista: oltre all’ambiente fa bene al portafoglio di chi ricicla e di chi riutilizza questo materiale. Produrre un chilo di alluminio a partire da scarti di altri prodotti, infatti, costa meno di un chilo watt all’ora, mentre la produzione post estrattiva del minerale può arrivare anche a 14 kWh: si può dunque risparmiare il 95% dell’energia necessaria. Un dato estremamente importante anche per quelle aziende che appena affacciatesi sul mercato si trovano a dover scegliere dove acquistare le materie prime destinate alla produzione. Allo stesso tempo il riciclo è particolarmente rilevante per l’Italia, dato che da sempre ha manifestato una certa carenza di materie prime minerali.La possibilità di riciclare grandi quantità di materiali anziché affidarsi ad una massiccia e costosa importazione può essere dunque un’occasione di risparmio e crescita allo stesso tempo. Analizzare passo per passo il processo che porta alla riqualificazione di un materiale come l’alluminio aiuta a comprendere perché sia così conveniente per molte aziende utilizzarlo in forma riciclata. Le operazioni di riciclo cominciano dalla selezione dei materiali, che vengono poi pressati in balle e avviati in fonderia per dar vita ad un nuovo stock potenzialmente riutilizzabile in ambito industriale. Il materiale viene quindi trattato a circa 500 gradi per smaltire eventuali vernici e successivamente fuso a 800 gradi: dall’alluminio liquido si ottengono lingotti e lastre destinati a semilavorati e nuovi prodotti: tutte risorse dalle potenzialità applicative davvero infinite.