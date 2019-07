Nuova vita per gli scarti

Esistono ingegnose soluzioni per riutilizzarli al meglio

Dare il giusto valore al cibo significa anche dargli nuova vita quando sembra essere solo uno scarto. Gusci d’uovo, bucce di banana e ingredienti che, per un motivo o per l’altro non consumeresti, possono essere riciclati e reinventati come base per rimedi naturali fai-da-te. Per un perfetto scrub bastano olio e sale, i peduncoli delle ciliegie sono eccellenti contro cistiti e gambe affaticate e anche la buccia di carota può avere effetti simili all'aloe contro le scottature.



Guscio delle uova

1. Per un verde sano e forte pianta i semi dentro i gusci delle uova e coprili poi con la terra. I nutrienti arricchiranno il terreno e le piante cresceranno rigogliose.

2. Togli le macchie di tè o di caffè dalle tazze riempiendole con acqua e un guscio d’uovo. Dopo una notte saranno di nuovo bianche, come nuove.

3. Arricchisci di calcio il suolo delle tue piante grazie al guscio delle uova: spezzettalo e aggiungilo al compost. I pezzetti che avanzi, spargili vicino alle piante minacciate dalle lumache: se ne staranno ben lontane!

4. Dopo tanti lavaggi i tuoi capi bianchi sono grigi o ingialliti? Il rimedio della nonna è mettere dei gusci d’uovo in un sacchetto di cotone e aggiungerlo in lavatrice.



Bucce di banana

1. Aggiungi la buccia di una banana durante la cottura dell’arrosto per renderlo più tenero.

2. Sotterra qualche pezzetto di buccia di banana nel terreno delle piante a 5 centimetri di profondità per combattere i pidocchi. Inoltre, la buccia essiccata è un ottimo fertilizzante per le rose.



Bucce di pomodoro

Asciuga perfettamente le bucce avanzate ed essiccale, meglio se al sole ma anche nel forno, poi tritale sbriciolandole il più possibile. Aggiungi, a piacere, anche un pizzico di sale e basilico, sempre essiccato, o del peperoncino se ami il piccante. Conserva questa polvere in vasetti ermetici e usala come spezia per le tue preparazioni.



Latte

1. Per togliere le macchie di inchiostro su un capo, lascialo a bagno per una notte intera in acqua e latte, poi passalo in lavatrice.

2. Basta mezza tazza di latte in polvere sciolto nell’acqua della vasca per un bagno levigante.

3. Per pulire le mani molto sporche fai una pasta con latte fresco e farina d’avena.

4. Contro le punture di insetto e le scottature solari mescola latte in polvere, acqua e sale. lenirà l’irritazione e ti darà sollievo.



Bucce di Carota

1. Grattugia la buccia di carota, sbollentala velocemente, unisci miele e un cucchiaio di olio, fai raffreddare e lascia in posa sul viso per almeno 10 minuti per lenire la pelle dopo l’esposizione solare.

2. La buccia grattugiata, conservata in freezer, è utile per preparare brodo o dado vegetale.

3. I ciuffi delle carote possono essere frullati con olio e sale per un patè o sbollentati e tritati per una frittata.



Sale

1. Per pulire i metalli resistenti come l’acciaio inox miscela sale e succo di limone, strofina bene, sciacqua e asciuga.

2. Se hai bruciato qualcosa durante la cottura, aggiungi subito del sale: ti aiuterà a togliere quanto rimane attaccato alla padella.

3. Metti due cucchiai di sale dentro le scarpe da ginnastica: è un ottimo assorbi-odori.

4. Per mantenere pulito lo scarico dei lavandini versa acqua e sale appena bollita.

5. Uno scrub esfoliante può essere ottenuto con sale grosso e olio extravergine d’oliva (più qualche goccia di olio essenziale per la profumazione). Basta mescolarli in una ciotola fino a ottenere un composto da applicare sulla pelle per compiere massaggi

Peduncoli di ciliegie

1. I peduncoli delle ciliegie sono un toccasana in caso di gambe stanche e affaticate. Fai preparare dal tuo erborista una miscela composta da 45 g di peduncoli di ciliegio, 25 g di stigmi di mais e 30 g di foglie di betulla. Porta a ebollizione 500 ml di acqua, spegni il fuoco e metti un cucchiaio abbondante di questa miscela, copri e lascia in infusione per 15 minuti. Filtra e fai raffreddare a temperatura ambiente. Versa in una bottiglietta di vetro o in un thermos e sorseggia nel corso della giornata: ti aiuterà a combattere la ritenzione idrica e a migliorare l’idratazione della pelle e dei tessuti. Puoi aggiungere alcune scorze di limone o qualche fogliolina di menta per aromatizzare. Se unisci 50 ml di succo puro di mirtillo (senza zucchero), ricco di antiossidanti, rinforzerai la parete dei vasi sanguigni e migliorerai la circolazione del sangue.

2. Se soffri di cistiti ricorrenti, prepara due o tre volte la settimana il decotto di peduncoli di ciliegio e foglie di uva ursina. Porta a ebollizione un litro d’acqua con 40 g di peduncoli di ciliegio e lascia cuocere per due-tre minuti. A fuoco spento unisci un cucchiaio abbondante di foglie di uva ursina. Copri, lascia in infusione per 20 minuti, filtra e fai raffreddare a temperatura ambiente. Versa in un thermos e sorseggia durante la giornata.

Limone

1. Per lavare le stoviglie spremi un limone nell’acqua di lavaggio, per un’azione sgrassante molto efficace e per ottenere un fresco e piacevole profumo.

2. Pulisci i taglieri in legno spremendo un limone e lasciando che il succo venga assorbito dal legno stesso. Lava poi sotto l’acqua corrente.

3. Sgrassa i piani di lavoro della cucina tagliando a metà un limone e lasciando agire qualche minuto per poi sciacquare con acqua. Attenzione però ai piani in marmo, perché la lucidatura potrebbe venire compromessa.

4. Contro i cattivi odori della lavastoviglie e come brillantante è utile tenere da parte i limoni già spremuti e inserirli all’interno dei cestelli prima di avviare il programma di lavaggio.

5. Contro il calcare sfrega la polpa del limone sull’incrostazione, passa una spugnetta e poi risciacqua.

6. In lavatrice mezzo limone senza semi nel cestello ha potere sbiancante sul bucato.

7. Per togliere l'ossidazione su gioielli e metalli sfrega con soluzione di sale e limone.



Acqua di cottura

1. Usa l’acqua avanzata dalla cottura dei fagioli per il lavaggio della biancheria. Basta farla bollire, unirla al sapone o al detersivo liquido e alla fine sciacquare con acqua pulita. È un additivo naturale che ha un effetto sbiancante sui capi chiari, protegge i delicati e aiuta anche a non far infeltrire le maglie di lana.

2. In cucina l’acqua di cottura dei legumi (come quella di pasta e riso) può essere congelata e usata all'occorrenza come base per zuppe, minestre e brodi. Basta aggiungere gli ortaggi preferiti tagliati a pezzetti e lasciare cuocere per 20-30 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA