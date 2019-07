La Bioedilizia taglia i consumi

Utilizzare il vetro e altri materiali per ridurre le spese

Il risparmio energetico non passa solo attraverso il riciclo. Gioca infatti un ruolo fondamentale anche l’innovazione dei materiali. Nel caso del settore architettonico, in particolare, può significare anche e soprattutto bioedilizia. Infissi, isolanti e pavimenti ormai sono considerati elementi fondamentali nel calcolo energetico di un immobile. Di fatto la bioedilizia è un ramo dell’architettura che si basa sui criteri di sostenibilità, risparmio energetico e sfruttamento di fonti rinnovabili. In realtà è tutta la filiera che deve necessariamente essere virtuosa: per costruire o ristrutturare secondo questi dettami, infatti, è necessario optare per materiali a bassa emissione di anidride carbonica. Oltre a questo, resta fondamentale valutare attentamente il ciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione. Stando agli ultimi dati, il settore residenziale produce il 40% dell’inquinamento atmosferico, mentre il 50% dei rifiuti europei deriva proprio dal settore delle costruzioni. Facile indovinare, a questo punto, quali possano essere i materiali che coniugano più efficamente sostenibilità e alta qualità.

All’interno di questo specifico comparto vengono considerati quelli ad alta efficienza energetica e più





resistenti nel tempo: largo a vetro, fibre tessili naturali, cellulosa, legno ma anche sughero, paglia, bambù, cocco. Da anni il settore della bioedilizia si sta sviluppando sia per la garanzia di risparmio energetico sia per limitare l’impatto ambientale. Un processo che nel lungo periodo potrà dare vita ad una significativa diminuzione delle emissioni a livello internazionale e ad un più semplice smaltimento dei materiali. Come accennato, il punto di partenza sono proprio le risorse impiegate, a cominciare dai cosiddetti mattoni ecologici. Questi speciali ritrovati vengono realizzati in canapa, vetro riciclato, paglia e sughero. Proprio la canapa è per molti il materiale del futuro essendo altamente resistente: una risorsa che trova ogni giorno nuove applicazioni.

