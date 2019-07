L'Italia è sempre più green

Il 20% dei consumi è coperto da energie rinnovabili

Un settore sempre più in crescita, non solo nel mondo ma anche in Italia. Non è un mistero che il Belpaese sia diventato una solida realtà in tema di energia pulita, essendo ricco di risorse e vantando una posizione ottimale nell’Europa meridionale. L’Italia infatti risulta essere tra gli Stati più virtuosi all’interno dell’Ue, e negli ultimi anni ha fatto registrare numeri di primo piano nel comparto. Anche in base ai dati più recenti, emerge un’attenzione costante, non solo a livello politico ma anche civico, sui temi della sostenibilità ambientale e della capacità di individuare, nelle rinnovabili, un settore economico importante e promettente, capace di attrarre investimenti e nuove competenze.LA FOTOGRAFIAUn quadro che i numeri illustrano ancora meglio: negli ultimi anni si è consolidato infatti il peso delle rinnovabili nel sistema energetico nazionale. Il rapporto “Energia da fonti rinnovabili in Italia - 2017” pubblicato dal Gestore servizi energetici (Gse), parla chiaro: la quota dei consumi energetici complessivi coperta da fonti rinnovabili è pari al 18,3%, un valore superiore sia al dato del 2016 (17,4%) sia – per il quarto anno consecutivo – al target assegnato all’Italia dalla Direttiva 2009/28/Ce per il 2020 (pari al 17%). A fronte della sostanziale stabilità dei consumi totali, questa dinamica è legata principalmente a condizioni climatiche favorevoli quali il buon irraggiamento, che ha consentito di registrare il record storico nella produzione fotovoltaica (24,4 TWh, con un aumento del 10,3% rispetto al 2016). A ciò hanno contribuito anche le temperature mediamente inferiori a quelle dell’anno precedente, che hanno sostenuto il consumo diretto di biomassa nel settore residenziale (6,8 Mtep), con un incremento del 9,5% rispetto al 2016.VOLA IL SOLAREIl rapporto del Gse indica che, nel settore elettrico, i 787mila impianti funzionanti in Italia - per una potenza installata di oltre 53 GW - hanno generato 104 TWh di energia rinnovabile, con una copertura del 35% della produzione lorda complessiva. L’idroelettrico si conferma comunque come la fonte principale della generazione di energia da rinnovabili, mentre il solare è quella che, nel corso del 2017, ha registrato la crescita più rilevante. La stima nel settore termico invece indica che proviene da rinnovabili circa il 20% dei consumi energetici, con la biomassa solida che da sola ha coperto il 67% dei consumi termici, cui segue il contributo fornito dalle pompe di calore (24%). La quota dei consumi totali coperta dalle rinnovabili, calcolata secondo i criteri previsti a livello comunitario, risulta pari al 6,5%, a fronte di un obiettivo nazionale al 2020 che arriva al 10%. L’Italia, dunque, si è dimostrata ancora una volta in prima fila per quanto riguarda le rinnovabili e, in generale, nell’attenzione nei confronti del green, andando a consolidare e a riaffermare la tendenza presente degli ultimi anni. Esistono però ancora ampi margini di miglioramento: i rischi per l’ambiente e le opportunità economiche fanno delle rinnovabili un campo in cui investire sempre di più nell’interesse del pianeta e dell’umanità intera.