L’IDROGENO SI FA STRADA

Anche nel campo della Mobilità Sostenibile, il Veneto si allinea ai migliori standard europei grazie ad un accordo stipulato recentemente fra Comune di Venezia, Toyota Motor Italia ed ENI, per l'installazione nell'area di Mestre, della prima pompa erogatrice di idrogeno per autotrazione. In questa iniziativa Ferri Auto svolgerà un ruolo fondamentale fornendo l'assistenza e la estione logistica delle 10 Mirai messe a disposizione del car pooling Yukò. In altri paesi questo progetto ha già superato la fase di test ed è ormai a pieno regime. La startup tedesca di car pooling CleverShuttle ha percorso più di 2,2 milioni di chilometri senza emissioni in 24 mesi e ha trasportato 567.000 passeggeri utilizzando 45 berline Toyota Fuel Cell Mirai. (consumo di idrogeno combinato 0,76 kg / 100 km, consumo di energia combinato 0 kWh / 100 km, emissioni di CO2 combinate 0 g / km) Il secondo milione di chilometri è stato raggiunto in poco meno di 10 mesi, mentre ci sono voluti 15 mesi per raggiungere il primo milione. CleverShuttle, con il coinvolgimento di Deutsche Bahn come azionista dal 2015, è utilizzato principalmente da persone interessate alla tecnologia e all'ambiente. I viaggi possono essere prenotati tramite un'app, dopo di che i clienti vengono prelevati in una posizione a loro scelta e guidati verso la destinazione desiderata. Raggruppando i passeggeri con rotte simili, il servizio di mobilità garantisce prezzi bassi, fino al 40% in meno rispetto ai taxi convenzionali.

Il rifornimento di carburante dei veicoli avviene nelle stazioni di rifornimento di H2 MOBILITY, la joint venture creata per espandere l'infrastruttura nazionale dell'idrogeno. Grazie all'alto livello di praticità quotidiana e all'affidabilità della prima berlina a celle a combustibile al mondo, CleverShuttle ha aumentato la flotta Toyota Mirai fino a 45 unità che vengono ora utilizzate ad Amburgo, così come a Monaco e Stoccarda. La Toyota Mirai è stata introdotta nel 2014 ed è disponibile in Germania dal 2015. Può essere ordinata da clienti privati e commerciali. Come veicolo di alta gamma, la berlina a celle a combustibile da 4,89 metri offre ai suoi occupanti il massimo rispetto per l'ambiente e il massimo comfort grazie ai suoi quattro sedili individuali. Il Mirai privo di emissioni richiede solo idrogeno per la propulsione, che viene convertito in energia elettrica nella cella a combustibile che aziona il motore elettrico da 113 kW / 154 CV. Questo crea vapore acqueo solo come emissione. Con un serbatoio pieno, la Toyota Mirai guida fino a 500 km, mentre il rifornimento dura poco meno di tre minuti.

