L'IBRIDO VA ALLL'UNIVERSITA' E NASCE LA SFIDA FRA PROFESSORI E STUDENTI

Lo scorso inverno Ferri Auto Toyota ha iniziato una collaborazione con gli studenti di Cube Radio, emittente radiofonica dello IUSME, allestendo per loro il Proace Verso in una regia mobile al Festival di Sanremo.

Da quella simpatica esperienza è nata l'idea di una sfida all'ultimo grammo di CO2. Il giorno 7 ottobre l'ibrido è approdato proprio nella loro sede universitaria a Mestre ed è stato protagonista di un contest fra studenti e professori. Il contest, con l'obiettivo di far toccare con mano le caratteristiche di guida dell'ibrido e i vantaggi che comporta sulla sostenibilità ambientale, è stato filmato e condiviso nei principali social proprio dagli studenti di Cube Radio. Si sono sfidati quattro docenti e quattro under 25 speaker di Cube Radio e, chi ha realizzato il percorso dimostrando di aver consumato meno possibile con l’ibrido, ha avuto la possibilità di tenersi la C-HR per una settimana intera. «L’iniziativa si inserisce all’interno di un nuovo programma radiofonico condotto in studio da Aurora Simionato, che verrà lanciato proprio in questa occasione, che tratta di sostenibilità ambientale e propone agli ascoltatori propone di passare dalle parole alle azioni concrete di ogni giorno».

