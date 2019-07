Incentivi per ristrutturare

La convenienza degli interventi diventa massima

È un business tra i 40 e i 50 miliardi di euro, quello delle ristrutturazioni in Italia. Un settore in salute, con investimenti in aumento, che dà ossigeno e una spinta ulteriore alle tante aziende del comparto che vogliono continuare a crescere, nonostante il periodo economico complicato. Sono tante le opportunità, anche per il futuro. Basti pensare che, in Italia, sono 13 miliardi i metri quadrati di abitazioni da ristrutturare. Senza dimenticare che le riqualificazioni sono un’occasione non solo per le imprese del settore, ma anche per i cittadini comuni, che possono approfittare delle tante agevolazioni fiscali previste, come appunto il bonus ristrutturazione. Inoltre questi interventi permettono di riqualificare le abitazioni, rendendole spesso più efficienti dal punto energetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA