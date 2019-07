Il riciclo nei nostri comuni

Cresce la differenziata in tutto il Nord-Est

L’economia circolare, ormai, non è più vista esclusivamente come un modo per uscire dalle tante emergenze rifiuti dislocate in Italia, ma è sempre più uno strumento per creare investimenti, occupazione ed economia sul territorio. È per questo che i Comuni sono sempre più interessati a questa dimensione, tanto da ridurre la produzione di spazzatura e operare un riciclaggio minuzioso. La situazione trova un forte riscontro nei dati rilasciati da Legambiente, relativi alla 25esima edizione di Comuni Ricicloni, tenutasi lo scorso anno. Sono state 505 le città coinvolte - per un totale di oltre tre milioni di cittadini, circa 200mila in più dell’anno precedente - segnando una crescita rispetto alle 486 del 2017, a dimostrazione di come l’argomento sia sempre più nell’interesse delle amministrazioni e dei cittadini. A pesare sulla classifica stilata da Legambiente, però, non sono solo i livelli di raccolta differenziata (criterio per entrare nella valutazione è il raggiungimento del 65% di RD) ma anche le politiche di riduzione della quantità di rifiuto destinata allo smaltimento. Treviso e Pordenone si sono classificate tra le città più efficienti del territorio, ponendo così il Nord-Est tra le zone d’Italia più all’avanguardia per quanto riguarda l’economia circolare. Un risultato che fa ben sperare per tutto il Triveneto.

