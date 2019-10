GRANDE VITTORIA DI TÄNAK IN GALLES CON LA YARIS WRC

Ott Tänak vince il Rally di Gran Bretagna, portando a casa la sesta vittoria della stagione con la Toyota Yaris WRC con una grande ultima giornata in cui ha anche vinto la Power Stage. Il compagno di squadra Kris Meeke ha chiuso al quarto posto, un risultato importante per il TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team che si posiziona ora a otto punti dalla testa della classifica costruttori. Tänak, leader della gara da venerdì, ha iniziato l’ultima giornata perfettamente, superando il suo rivale più vicino di un decimo di secondo per vincere la prima tappa su Alwen. Ha guadagnato poi un vantaggio di 9,5 secondi vincendo la Power Stage, dove è andato più veloce di tutti di mezzo secondo, battendo il suo rivale di campionato più vicino portando a casa cinque punti bonus.

La gara si è chiusa per lui e il suo co-pilota Martin Järveoja con 10,9 secondi di vantaggio, e Tänak è ora in testa alla classifica piloti con 28 punti di vantaggio. La Toyota Yaris WRC ha tenuto testa al rally dall'inizio alla fine, con Meeke che ha dettato il ritmo iniziale prima che Tänak prendesse il comando. L'ultimo giorno, Meeke si è assicurato il suo quarto posto, conquistando punti importanti per la squadra. Akio Toyoda (Team Chairman) “Il team TOYOTA GAZOO Racing ha vinto due eventi FIA World Championship (WEC e WRC) nello stesso fine settimana. Nonostante il forte vento, la pioggia e le condizioni stradali estreme, sono davvero felice di aver potuto vedere Ott e Martin vincitori del Rally di Gran Bretagna, credendo nella squadra e nella Yaris WRC dopo il problema che è costato loro punti in Turchia. Grazie mille a tutti i fan che supportano il Toyota Gazoo Racing Team in questi due campionati mondiali FIA.”

