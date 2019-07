Ecco come star bene con il piatto unico e il piano settimanale

​Mangiare meglio e rispettare l’ambiente: questi gli obiettivi di chi organizza la propria dieta con prodotti biologici e sostenibili Il punto di partenza è selezionare cibo di qualità, che sia in grado di assicurare ogni giorno il corretto apporto di nutrienti

Piatto unico: mangi meglio e fai felice l’ambiente Messo a punto dall’Università di Harvard, il piatto unico è l’approccio più innovativo che ti permette di seguire con facilità un’alimentazione completa e ben bilanciata. Si basa, infatti, sul superamento del principio “carboidrati solo a pranzo e proteine solo a cena” e ti dà la possibilità di organizzare al meglio ogni pasto principale in modo che sia equilibrato nei nutrienti. Il piatto unico indica le proporzioni corrette di verdura, carboidrati e proteine animali che servono per arricchire ogni pasto di tutti i nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno. Quindi, il modello del piatto unico si traduce nella formula del 50-25-25. Immagina di prendere un piatto piano e di dividerlo in tre spicchi non uguali. Secondo la logica del piatto unico avrai che: • metà del piatto (lo spicchio più grande) è composta da carboidrati nella forma di verdura. Il 50% del tuo pasto, quindi, è costituito da verdura. Questa regola aurea del piatto unico ci insegna che le verdure sono le vere protagoniste di ogni tuo pasto. Ricorda: le patate non contano perché, per il loro alto contenuto di amidi, sono più simili alla pasta e al riso che non alle verdure; • un altro spicchio, un 25% del piatto, è occupato dai carboidrati sotto forma di cereali integrali o patate; • l’ultimo spicchio, il rimanente 25% del piatto, è dedicato alle proteine di origine animale (carne, uova, pesce) o vegetale (legumi). Per completare l’apporto di nutrienti garantito dal piatto unico, ricordati anche dei grassi “buoni” contenuti nell’olio extra vergine di oliva, nella frutta a guscio e nei semi oleosi che puoi usare come condimenti. Punta tutto anche sul sapore unico di erbe aromatiche e spezie, in cui troverai tanti fitonutrienti benefici per la tua salu







Prima di tutto, ti aiuta a mettere la verdura al centro delle tue abitudini alimentari e ti permette di consumare di più gli altri cibi di origine vegetale come



legumi e cereali integrali. Questo stile di alimentazione ricco di ingredienti vegetali ha un minor impatto sull'ambiente. In secondo luogo, il piatto unico è un modo per "razionalizzare" pranzi e cene: sai esattamente cosa mangiare e in che quantità, così nessun alimento viene sprecato. ZERO SPRECHI, CIBO BUONO Prima di compilare la lista della spesa della settimana, fai il piano settimanale alimentare. Puoi costruirlo così: crea una tabella divisa per giorni della settimana e per momenti della giornata (colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, spuntino di metà pomeriggio, cena). Con questo piano puoi organizzare tutti i pasti della settimana in modo che tu possa fornire al tuo corpo i nutrienti di cui hai bisogno nelle giuste proporzioni e possa variare la tua alimentazione. Se, per esempio, nel piatto unico del pranzo del lunedì decidi che la parte proteica sia costituita da carne bianca, allora sai che, per alternare, nel piatto unico della cena puoi optare per le proteine dei legumi. Lo stesso principio vale anche per il consumo di carboidrati da cereali integrali o patate. Infatti, se usi questo schema puoi pianificare di alternare tra pasta integrale, riso integrale, patate, pane integrale, farro integrale, quinoa, eccetera. Il piano settimanale è davvero uno strumento utile che ti aiuta a non lasciare nulla al caso e, quindi, a sapere esattamente quali cibi consumare e, di conseguenza, comprare. Se adotti il piano settimanale come guida per la tua spesa acquisti solo lo stretto indispensabile, così riduci la possibilità di sprecare il cibo. te.Il piatto unico ha l'innegabile vantaggio di garantirti una certa varietà nel tuo stile alimentare e, se adottato sia a pranzo che a cena, ti consente di giocare con l'alternanza tra le diverse tipologie di cibi. Per esempio, considera la porzione del piatto unico composta da proteine. Per un'alimentazione varia ed equilibrata questo 25% non può essere sempre composto solo dalla carne o dal pesce. L'ideale, infatti, sarebbe consumare, ogni settimana: pesce, tre-quattro volte; uova, fino a tre volte; legumi, tre volte; carne bianca, tre volte e, infine, carne rossa, una volta alla settimana. Allo stesso modo, considera il 25% occupato dai carboidrati sotto forma di cereali integrali o patate: anche qui puoi alternare tra pasta integrale, riso integrale, patate, farro, orzo, riso rosso e così via scegliendo tra le centinaia di varietà di cereali nelle diverse versioni tra chicchi e panificati.Il piatto unico è sinonimo di un'alimentazione amica dell'ambiente per due motivi.

