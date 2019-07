Due insalate tutte da scoprire

Il piatto unico può essere leggero e nutriente



INSALATA AROMATICA INSALATA UNICA AROMATICA CON CIPOLLA DI TROPEA, UOVA, RISO VENERE ED EMULSIONE ALL’ERBA CIPOLLINA



INGREDIENTI



PER L’INSALATA:

125 g di misticanza Era Ora Despar Mezza cipolla di Tropea 2 uova Passo dopo Passo Despar 80 g di riso Venere già cotto 1 manciata di noci Scelta Verde Bio, Logico Despar 1 cucchiaino di semi di sesamo Despar Vital



PER L’EMULSIONE: 10 steli di erba cipollina 1 cucchiaio di bevanda di soia 3 cucchiai di olio di semi di sesamo Despar Vital 2 cucchiai di acqua



PROCEDIMENTO

1. Cuoci le uova con il guscio a partire da acqua fredda per circa 8 minuti dall’inizio del bollore. Una volta cotte e sode lasciale raffreddare e successivamente tagliale a fettine.

2. Sbuccia la cipolla di Tropea e affettala sottilmente aggiungendola alla terrina con tutti gli altri ingredienti previsti.

3. Spezzetta i gherigli di noce e aggiungili alla preparazione nella terrina, mescolando il tutto.

4. Prepara l’emulsione: al posto del solito condimento sale-aceto-olio questa insalata prevede un’alternativa iposodica ma al contempo gustosissima. Metti nel mixer nel frullatore a immersione) l’erba cipollina, la bevanda di soia e l’acqua, quindi aziona a velocità medio-alta e versa a filo l’olio di semi di sesamo fino a ottenere un composto omogeneo.

5. Condisci l’insalata unica con l’emulsione ottenuta. 6. Prepara un piatto con l’insalata unica guarnendo con le fettine di uova sode.



INSALATA DI VERDURE



INSALATA UNICA DI VERDURE AL VAPORE E PESCHE CON POLLO, FARRO DECORTICATO E DRESSING AL ROSMARINO



INGREDIENTI



PER L’INSALATA:

250 g di verdure di stagione tagliate a fiammifero (sedano, carote, carote viola, peperoni, zucchine) 1 pesca 5 gherigli di noce Scelta Verde Bio,Logico Despar 80 g di farro decorticato Despar Vital 120 g di petto di pollo Passo dopo Passo Despar Un pizzico di gomasio alle erbe



PER IL DRESSING:

1 rametto di rosmarino Mezzo spicchio di aglio 1 cucchiaio di aceto balsamico Despar Premium 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva Scelta Verde Bio,Logico Despar



PROCEDIMENTO

1. Sciacqua e cuoci il farro seguendo le indicazioni riportate sulla confezione.

2. Sfrutta il vapore per cuocere al dente le verdure (circa 15 minuti).

3. Ungi una padella antiaderente e cuoci il pollo tagliato a straccetti. A fine cottura insaporisci con il gomasio alle erbe.

4. Insaporisci anche le verdure con un pizzico di gomasio e versale in un’insalatiera

5. Aggiungi anche i gherigli di noce spezzettati, la pesca lavata e tagliata precedentemente a spicchi, il farro e gli straccetti di pollo.

6. Condisci il tutto con un dressing al rosmarino ottenuto frullando con un frullatore a immersione l’olio, l’aceto, gli aghi di rosmarino e l’aglio.

7. Prepara un piatto con l’insalata unica

