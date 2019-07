Cibo fresco in poche mosse

Ogni prodotto ha particolari necessità specifiche

IL PESCE

Nel caso dei prodotti ittici surgelati fai attenzione soprattutto nel passaggio dal supermercato al freezer. Quindi prendi il pesce solo alla fine della spesa e riponilo nel congelatore il prima possibile. Quando poi sarà il momento di cucinarlo, la cosa migliore sarebbe metterlo coperto nel frigorifero per qualche ora, lasciandolo scongelare lentamente. Per quanto riguarda il pesce fresco o decongelato che puoi trovare al banco servito, i tempi di conservazione in frigorifero variano da quattro ai 10 giorni, sempre a patto di mantenere le temperature controllate e non superiori ai 4 °C. Se acquisti quantità superiori a quelle che cucinerai, il consiglio è di congelare subito le eccedenze in porzioni già pronte, in modo tale da non rischiare di buttare il prodotto.



LA CARNE Tieni tutti i tipi di carne nel ripiano inferiore del frigorifero, dove la temperatura è più bassa. In questo modo il prodotto si conserva più a lungo. È fondamentale tenere sempre sott’occhio le date di scadenza, considerando che la carne rossa mediamente si mantiene per tre-cinque giorni se in pezzi grossi, 24 o al massimo 48 ore qualora sia macinata. Nel freezer invece la carne si conserva da tre a sei mesi a seconda della tipologia, spessore ed efficienza del frigorifero. Scongelala in frigorifero a una temperatura tra 0 e 4 °C, o in microonde se la cucini subito dopo. Salumi e insaccati, invece, possono essere conservati più a lungo rispetto alla carne: gli affettati in vaschette sigillate sono un sistema sicuro per tenere in casa una scorta di salumi. Attenzione però che non si creino fori o tagli nella pellicola.



IL FORMAGGIO Quale ripiano per il formaggio? Dipende. Alcuni latticini, soprattutto quelli a media e lunga stagionatura, preferiscono temperature tra i 10 °C e i 15 °C e con un buon rapporto umidità/areazione, condizioni tipiche delle cantine. I formaggi freschi invece necessitano dell’utilizzo del frigorifero ma, anche in questo caso, non basta semplicemente riporli al suo interno. Mantienili chiusi fino al loro utilizzo e, se possibile, acquista le quantità consumabili in un paio di giorni. Tienili poi nella parte centrale o in quella più bassa del frigorifero, dove spesso si trovano scomparti separati . La mozzarella, essendo solitamente priva di conservanti, va tenuta in frigorifero sotto i 10 °C e nel proprio liquido di governo anche quando già aperta, e preferibilmente consumata nei primi cinque giorni dalla data di produzione. Per tutti gli altri formaggi, il metodo migliore sarebbe quello di coprirli con un panno di lino umido e riporli su di un tagliere con un coperchio leggermente rialzato, in modo tale da non far depositare all’interno la condensa che verrà a crearsi.Siccome non si possono trattare i formaggi così bene in tutti i casi, soluzioni senz’altro buone sono i fogli di carta oleata in cui di solito viene incartato il prodotto che acquistiamo al banco, mentre sarebbero da evitare le pellicole, in quanto non lasciano fuoriuscire l’acqua e così la condensa che si crea favorisce lo sviluppo di muffe e microrganismi sgradevoli, oltre che rischiare di compromettere la consistenza della pasta.Per apprezzare appieno tutte le caratteristiche dei formaggi separa le porzioni scelte e lasciale respirare a temperatura ambiente per una mezz’ora prima di consumarle.



LE UOVA Al supermercato le uova sono conservate a temperatura ambiente e la confezione protegge dagli sbalzi di temperatura, dalla luce diretta, dalla polvere e dalla manipolazione da parte dei clienti. A casa, invece, mantieni le uova nel ripiano centrale del frigorifero, dove la temperatura è leggermente più alta, dentro la loro confezione originale e, possibilmente, lontane da altri alimenti. Quindi, le uova non vanno messe nello sportellino in alto del frigorifero comesi è soliti pensare, perché le differenze di temperatura possono danneggiarle o alterare i valori nutritivi. Puoi bollire le uova in scadenzaper consumarle nei due giorni successivi alla cottura. Anche le uova possono essere congelate: basta separare i tuorli dagli albumi e riporli in freezer separatamente.

