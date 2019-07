Auto elettriche in crescita

Sarà una vera e propria rivoluzione quella che, nei prossimi 20 anni, coinvolgerà il mercato dell’automobile. Tutto ciò grazie al sempre maggiore successo dei veicoli elettrici, come testimoniato dal rapporto di Bloomberg “New energy finance”. L’analisi prevede che i mezzi a zero emissioni diventeranno sempre più popolari nei prossimi anni, fino a superare il 50% delle vendite globali entro il 2040. UN VERO BOOM Si stima che le vendite arriveranno a 11 milioni nel 2025, per poi crescere vertiginosamente e superare i 60 milioni nel 2040, quando le auto elettriche rappresenteranno il 33% dell’intero parco auto sulle strade. Una delle ragioni che porteranno a questa evoluzione sarà l’aumento dell’offerta a disposizione del cliente, che potrà scegliere la vettura più adatta alle proprie esigenze. ALLA PORTATA DI TUTTI Anche gli stessi prezzi delle auto potrebbero diventare maggiormente competitivi a partire dal 2024, anche senza convenzioni, e dal 2029 dovrebbero diventare simili a quelli delle macchine con motorizzazione tradizionale. Il Paese trainante per il mercato delle auto elettriche sarà la Cina: entro il 2020 la superpotenza asiatica potrebbe infatti rappresentare il 50% del mercato globale delle vetture a zero emissioni. Ma anche Europa e Stati Uniti cresceranno, e nel 2025 i veicoli elettrici rappresenteranno rispettivamente il 14% e l’11% delle vetture vendute. Si tratta di un cambiamento che ha davvero una matrice rivoluzionaria e una svolta “green” destinata a mutare per sempre il volto del mercato automobilistico a livello globale.La diffusione dei motori elettrici e di quelli ibridi consentirà a tutti gli automobilisti di dare il proprio contributo nella riduzione delle emissioni di CO2 globali, abbattendo il grado di dipendenza dai combustibili fossili. Titolo: Auto ibride: ecco i vantaggi Sottotitolo: Rifornimenti e spese si riducono considerevolmente Risparmio in termini di carburante, esenzione dal bollo auto e riduzione dell’inquinamento ambientale. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che derivano dall’acquisto di un’auto ibrida, una soluzione sempre più apprezzata dagli italiani. MOBILITÀ SOSTENIBILE Le auto ibride, prima di tutto, permettono di abbattere notevolmente i costi di rifornimento. Questi veicoli assicurano infatti basse emissioni di anidride carbonica e consumi di carburante contenuti. I consumi di un’auto ibrida plug-in (PHEV) - che per ricaricarsi può utilizzare la spina del garage e le colonnine (o il wi-fi) - possono scendere sotto i 2 litri ogni 100 chilometri. Inoltre ricaricando l’auto ibrida plug-in in media 1,6 volte al giorno, si può sfruttare la trazione interamente elettrica per oltre il 60% del tempo, riducendo il consumo di benzina del 69%. In molte regioni italiane, inoltre, chi guida un’ibrida è esentato dal bollo auto.