Addio agli sprechi di cibo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il problema si risolve organizzando al meglio la spesaOgni anno, in Italia, circa 15 miliardi di euro di cibo commestibile sono gettati nella spazzatura. Uno spreco davvero enorme di cui noi siamo i primi responsabili.Ogni famiglia italiana, infatti, butta in media 600 g al giorno di alimenti.Questi dati incredibili emergono dall’Osservatorio nazionale “Waste Watcher” di Last Minute Market che è da sempre impegnato nella lotta contro lo spreco di cibo.I motivi che emergono dall’analisi di Waste Watcher sono tanto banali, quanto, per fortuna, facilmente risolvibili: il 48% acquista troppo, il 25% non sa conservare il cibo correttamente e l’8% cucina in eccesso rispetto al reale consumo. È interessante notare, poi, che il 4% non vuole riciclare gli avanzi. Il risultato? Quasi ogni giorno il 2% degli italiani getta via cibo che, in qualche modo, potrebbe essere ancora consumato. Le principali “vittime” di questi sprechi sono la frutta, la verdura (soprattutto insalata), il pane e la carne cruda e cotta. Tutto questo spreco è un vero danno, prima di tutto per le tue tasche. Pensa a quanto risparmieresti, infatti, se riuscissi a consumare tutti gli alimenti che acquisti.I consigli per evitare lo spreco di cibo a casa tua sono semplici ma sempre validi ed efficaci.Prima di tutto, pianifica. Scegli di “razionalizzare” pranzi e cene adottando il modello del piatto unico e crea il tuo piano settimanale alimentare per decidere cosa mangiare di settimana in settimana così puoi fare una spesa mirata solo di ciò che effettivamente consumerai.In secondo luogo, puoi adottare tutte le strategie specifiche per conservare al meglio ciascun cibo: nelle pagine seguenti troverai dei consigli per la conservazione di pesce, carne, formaggio, uova, verdura e frutta.Non ti dimenticare infine quanto possa essere utile riciclare gli avanzi e il cibo che non consumi per dar vita a degli efficaci rimedi naturali fai-da-te.