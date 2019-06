C’è il Salone Nautico, l’industria del mare ritorna a Venezia

Un’attenzione particolare è dedicata al mondo della cantieristica veneziana con le sue diverse attitudini e vocazioni. Insieme alle tradizionali imbarcazioni in legno, tipiche della laguna, sono esposti anche i mezzi delle forze dell’ordine civili e militari, comprese alcune navi, a testimonianza della collaborazione che si è stabilita con tutte le autorità e in particolare con la Marina Militare. All’interno delle Tese trovano posto gli stand preallestiti. Si tratta di tre tese comunicanti di grandi dimensioni per un totale di oltre 3.500 mq, pienamente restaurate nel rispetto della struttura architettonica originale con la valorizzazione delle ampie volte che caratterizzano gli spazi. Vennero edificate a partire dal 1525 nel periodo di sviluppo dell’Arsenale Novissimo (1473-1573) lungo il muro nord dell’Arsenale. Realizzate come “volti d’acqua” ovvero cantieri acquatici, hanno mantenuto a lungo questa peculiarità fino all’interramento eseguito dal 1880. Presenti anche ristoranti e bar, l’area relax e didattica e l’area per la “Voga alla veneta”, esposizioni collaterali alla Biennale Arte 2019 e spazi per meeting ed eventi privati. L’inaugurazione, alla presenza del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, è in calendario alle 11.30 del 19 giugno, mentre al pomeriggio del 18 si terrà una pre apertura per stampa ed espositori. Dal 19 al 23 giugno il Salone Nautico Venezia è aperto al pubblico dalle 10 alle 19.30. Oltre all’allestimento di aree espositive e alle prove in acqua delle imbarcazioni, sono previsti eventi e intrattenimenti per bambini e famiglie. Nel programma anche visite al sottomarino Dandolo, al Museo Storico Navale e al Padiglione delle Navi, performance e prove di vela e di voga alla veneta, esposizioni di artigianato legato alla marineria veneziana, competizioni nautiche ed escursioni. Il Salone Nautico Venezia è accessibile da tre ingressi: Arsenale - Padiglione delle Navi (Fermata Actv e Alilaguna “Arsenale”), Arsenale Nord - Tesa 105 (Fermata Actv e Alilaguna “Bacini-Arsenale Nord”), Giardino delle Vergini (Fermata Actv “Sas Piero Di Castello”). In occasione della manifestazione sono proposte speciali linee e offerte dedicate ai visitatori di Actv da piazzale Roma e Alilaguna dall’aeroporto con tariffe agevolate. Per l’occasione la Fondazione Musei Civici di Venezia ha lanciato un bando per la selezione di studi e progetti di imbarcazioni aperto per designer professionisti o studenti, singoli o associati. Quelli selezionati sono esposti nella mostra MUVE Yacht Projects allestita presso la Tesa 113 fino al 31 luglio 2019. L’Arsenale ospita anche la 58esima edizione dell’Esposizione internazionale d’Arte organizzata dalla Biennale. La maggior parte dei padiglioni è collocata nel lato sud del bacino mentre tre padiglioni con mostre collaterali sono allestite nel cuore dell’area espositiva del Salone Nautico.Il programma completo del Salone Nautico è sul sito ufficiale www.salonenautico.venezia.it