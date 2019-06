«Riferimento per le grandi realtà produttive dell’Adriatico»

Alte aspettative per il primo cittadino Luigi Brugnaro: questa è un’occasione importante per tutta la cantieristica da diporto italiana

Alte aspettative per il primo cittadino Luigi Brugnaro: questa è un’occasione importante per tutta la cantieristica da diporto italiana Il Salone Nautico Venezia ha scelto come sede il “cantiere” dove nascevano le navi che hanno assicurato la potenza della Repubblica Serenissima in tutto il mondo navigabile. Un esempio precoce di industria che ha radici nel 500, quando il fabbisogno di navi era quotidiano. Come spiegato dal sindaco Luigi Brugnaro, il Salone Nautico è una grande scommessa a cui l’amministrazione comunale ha lavorato con il massimo impegno. A detta del primo cittadino, «l’importante sarà divertirsi e promuovere occasioni d’incontro: a noi interessa che la città dia un segnale di risveglio e di riappacificazione con il mare, il nostro mare Adriatico che deve avere la sua voce. Sono certo che sarà un salone meraviglioso: avremo il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori nel giorno dell’inaugurazione e poi eventi per tutte le fasce di età». Provando a dare qualche numero, 50.000 mq del bacino sono consegnati per l’esposizione in acqua con ormeggi per imbarcazioni da 10 a 50 metri, più di 1.000 metri di pontili e banchine, più di 100 ormeggi in acqua, più di 100 spazi per barche a terra di lunghezza sotto i 10 metri. Coordinatore della segreteria tecnica del Salone Nautico è Fabrizio D’Oria. Negli spazi espositivi dell’Arsenale è esposto l’esito di un concorso internazionale per studi e progetti di barche, viene spiegato il restauro delle navi, ci sono le possibilità di provare la voga alla veneta, di vedere la centrale operativa del Mose, di partecipare a incontri sui motori ibridi e le più moderne tecnologie, iniziative per i bambini a cui sono dedicati la visita al sommergibile Dandolo, concerti, spettacoli e mostre che coinvolgono anche Forte Marghera e Mestre. Il Salone si rivolge a un bacino di fruitori che ha il suo baricentro in particolare a est, verso clienti che molto spesso non raggiungono le altre esposizioni europee. Si tratta di una occasione importante per tutta la cantieristica da diporto italiana e «lo dico - precisa ancora il sindaco - sottolineando che non vogliamo fare concorrenza a nessun altro Salone. Inoltre Venezia è la città dove transitano negli stessi giorni, per visitare la Biennale d’Arte, i più grandi collezionisti del mondo, che spesso sono anche armatori di barche importanti. Anche questo contribuisce a realizzare uno scenario imbattibile. Vogliamo essere un riferimento per le molte realtà produttive importanti dell’Adriatico».

Il Salone Nautico è già finanziato per i prossimi tre anni e il suo è un invito a crederci e dare il massimo contributo possibile al suo successo perché rappresenta un’occasione per il futuro delle nuove generazioni. A fargli eco è l’ammiraglio della Marina Militare Andrea Romani che ha sostenuto questo progetto fin dalle sue fasi iniziali. «La Marina Militare - ricorda - è pienamente impegnata nel portare avanti questa iniziativa che permetterà di valorizzare l’antico Arsenale in una prospettiva legata alle attività del settore nautico e, più in generale, alle attività del mare, rispettandone la storia e la connotazione di luogo simbolo di Venezia e della marittimità. Nei giorni del Salone, la nostra Base Navale sarà aperta al pubblico e verrà ampliata l’offerta del Museo Navale rendendo visitabile il sommergibile Dandolo grazie alla collaborazione con Vela e Fondazione Musei Civici di Venezia». E come ricordato dal contrammiraglio Piero Pellizzari della direzione marittima del Veneto e della Capitaneria di Porto di Venezia «siamo presenti a supporto dell’iniziativa, centrale per sviluppare tutti gli aspetti legati alla navigazione da diporto. I nostri uomini e la nostra esperienza sono a disposizione in particolare per ciò che riguarda le normative e la sicurezza della navigazione». Per l’avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato del Gruppo Ferretti, uno tra i primi a credere in Venezia come sede espositiva, «se c’è un posto in Italia che può fare concorrenza a Montecarlo per standing e ambiente questo è Venezia. Ci credo da tempo, l’anno scorso abbiamo celebrato i 50 anni del nostro gruppo qui e torniamo per la presentazione delle nostre novità. Ho suggerito di partecipare anche ai nostri concorrenti».

Il programma completo del Salone Nautico è sul sito ufficiale www.salonenautico.venezia.it