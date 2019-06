Prove in acqua, presentazioni, intrattenimenti, spettacoli

Il Salone Nautico di Venezia non è solamente un’esposizione di yacht e super yacht, ma rappresenta una nuova idea di città che vive sul mare e parla di pesca, di navi da trasporto, commerciali, turistiche. Sicurezza in mare, motorizzazioni ibride, tematiche ambientali, itticoltura, cantieristica minore, portualità turistica, design e innovazione, luxury e yachting sono solo alcune delle opportunità di approfondimento già programmate. Si parla delle previsioni dell’acqua alta il 19 giugno (dalle 14 alle 16) alla Sala Auditorium della Tesa 102: il convegno è a cura dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio nazionale delle ricerche. Nell’ambito del Salone Nautico Venezia vengono esplorati i diversi aspetti del progetto di imbarcazioni sia per la nautica da diporto che per il trasporto di persone. Ad aprire l’iniziativa è il convegno “L’avanguardia nel design, i percorsi del ‘nuovo’ nello yachting” (il 19 giugno dalle 14.30 alle 17, Torre di Porta Nuova dell’Arsenale), organizzato da Carlo Nuvolari dello Studio Nuvolari/Lenard con la partecipazione di Luca Bassani (Wally Yachts), Carlo Fei (Università Luiss), Carlo Nuvolari (Nuvolari/Lenard), Luca Dini (yacht designer). Modera Antonio Vettese. Fari puntati anche sul convegno “La Blue Economy. Turismo, Città, Ambiente, Competenze professionali: risorse e prospettive del terziario del mare” (il 20 giugno dalle 14 alle 17, Torre di Porta Nuova dell’Arsenale), promosso da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia. Come venivano composte le carte nautiche? Erano effettivamente usate per navigare? Chi le disegnava? Se ne discute in occasione del convegno “Portolani e carte nautiche fra Venezia, Genova e Maiorca secoli XIII - XVI” (il 20 giugno dalle 18 alle 19, Sala modelli dell’Arsenale). L’evento a cura di Piero Falchetta, storico della cartografia e della navigazione, già conservatore delle collezioni cartografiche della Marciana, è organizzato da Ateneo Veneto.L’appuntamento “Venezia e le grandi scoperte geografiche” prende le mosse da un’ipotesi affascinante: parte delle informazioni a disposizione delle potenze oceaniche europee potrebbero essere di provenienza veneziana. Introduzione e dibattito con specialisti del settore coordinato dall’Ammiraglio Paolo Bembo, direttore della rivista della Lega Navale Italiana. L’appuntamento è il 21 giugno (17-18.30) alla Torre di Porta Nuova dell’Arsenale. Tra le esposizioni, la mostra fotografica “Vivere sull’acqua” raccoglie immagini provenienti dall’Archivio Fotografico Giacomelli del Comune di Venezia. Allestita nella Sala Modelli-Thetis, si sviluppa attraverso circa 70 immagini suddivise in cinque percorsi: yachting and sailing, movimentazione merci e materiali, cantieristica, eventi particolari e offshore. L’Archivio Fotografico Giacomelli, tra gli anni 20 e 70 del Novecento, è per consistenza, eventi e soggetti rappresentati tra i più importanti archivi a livello nazionale e internazionale. Si tratta di un archivio fotografico di oltre 180.000 negativi, in lastra di vetro o pellicola, di vari formati e dimensione che ricorda la storia della Venezia novecentesca. Ecco quindi l’appuntamento con la mostra open air “Marittima, ieri e oggi: tra riqualificazione e innovazione”. Nel corso dell’ultimo ventennio la zona portuale di Venezia Marittima e San Basilio sono state oggetto di una profonda trasformazione che ha visto una completa riqualificazione delle strutture portuali con contestuale sostituzione progressiva e poi definitiva del traffico portuale commerciale con quello crocieristico ritenuto più compatibile con le esigenze della città storica. Il Salone Nautico è l’occasione per illustrare attraverso una mostra fotografica questa importante opera di riqualificazione che ha trasformato il vecchio porto commerciale storico della Marittima in una struttura polifunzionale e all’avanguardia, riconosciuta come uno dei porti crocieristici più efficienti e a elevata qualità del servizio a livello mondiale.Il programma completo del Salone Nautico è sul sito ufficiale www.salonenautico.venezia.it