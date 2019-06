Presente il meglio del comparto italiano e internazionale

Circa 50 yacht e super yacht tra i 15 e i 50 metri sono pronti ad animare le banchine della Darsena Grande, mentre oltre 100 espositori tra accessoristica, servizi per la nautica e altre imbarcazioni da diporto, faranno bella mostra di sé nella sezione indoor delle Tese delle Nappe e nelle aree esterne. Tra le imbarcazioni presenti è attesa la nuovissima Riva 50 metri in acciaio, un’ammiraglia del Gruppo Ferretti che porterà al Salone anche gran parte dei marchi del Gruppo. Tra chi ha confermato la partecipazione c’è Monte Carlo Yachts, cantiere che ha sede a Monfalcone e offre una gamma di motoryacht disegnati dallo Studio Nuvolari Lenard, con sede a Treviso. «Torniamo con piacere nella città di Venezia per un’occasione speciale come la prima edizione del Salone Nautico - spiega a tal proposito Fabrizio Iarrera, amministratore delegato di Monte Carlo Yachts -. Il nostro cantiere è fortemente legato alla realtà lagunare non solo per la vicinanza geografica nell’Adriatico ma in quanto, fin dal 2010, la città ha accolto la presentazione ufficiale del brand e il lancio del nostro primo modello. È stato poi proprio all’Arsenale che nel 2015 abbiamo presentato la nostra ammiraglia, il MCY 105, e successivamente il pluripremiato MCY 96 presso Fondazione Giorgio Cini. Una serie di occasioni importanti hanno legato sempre di più la nostra realtà e questa meravigliosa città».Un’altra realtà molto vicina a Venezia è il cantiere Cranchi, nato a Piantedo in Lombardia, che ha realizzato una importante sede produttiva a San Giorgio di Nogaro. In Arsenale espone due imbarcazioni, E52S e M44HT, tra i best sellers del marchio: «Il Salone veneziano propone il suggestivo incontro tra industria navale contemporanea e antica - fa presente Paola Cranchi responsabile Sales and Marketing Management del marchio -. Gli yacht Cranchi nascono infatti negli stabilimenti per la costruzione di imbarcazioni da diporto con il più alto livello di automazione al mondo e faranno il loro ingresso nel bacino acqueo dell’Arsenale, cuore dell’industria navale della Repubblica Serenissima che fu capace di dominare il Mediterraneo per secoli». Lo storico Arsenale diventa anche un modello di continuità industriale: è qui che per primi i “camuffi” hanno messo a punto le prime procedure per ridurre i tempi di lavorazione delle navi al contempo migliorandone la qualità. Tra le imbarcazioni esposte non mancano le barche a vela. Tra i primi a confermare la presenza Neo Yachts & Composites che porta in banchina il suo nuovissimo Neo 350, una barca a vela aggressiva che nasce a Bari con la firma di un progettista a sua volta nato a Ravenna, Giovanni Ceccarelli. Come ricorda Paolo Semerato, «una serie di circostanze positive ci ha consentito di esporre il nostro Neo 350 il cui porto di armamento è vicino a Venezia. L’Alto Adriatico è ricco di regate, con un calendario importante e per noi risulta strategico. Credo non sia un caso che i maggiori costruttori di barche a vela italiani siano in questo mare». C’è anche il catamarano Unlimited C53 voluto da Gian Paolo Pellizza e realizzato in alta tecnologia con la supervisione di Vittorio Malingri presso Adria Sail a Fano. Dalla cittadina marchigiana arriva una iniziativa recente, il lancio del marchio Eleva Yachts, presente con The Fifty, anche questo disegnato da Giovanni Ceccarelli. Si tratta di una barca con una linea tutta nuova, riconoscibile e personale. «Due anni fa abbiamo voluto lanciare un nuovo marchio per costruire barche innovative che hanno un livello di qualità soprattutto della costruzione dello scafo unico - spiega Samuele Poli che gestisce il cantiere con il socio Michele Pierleoni - e siamo orgogliosi di arrivare a Venezia con questa barca». Significativo inoltre lo spazio dedicato alle imbarcazioni ibride ed elettriche che vede la partecipazione anche di due costruttori provenienti dal Nord Europa, gli svedesi XShore e i finlandesi Q- Yachts.Il programma completo del Salone Nautico è sul sito ufficiale www.salonenautico.venezia.it