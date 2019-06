L’Arsenale apre le porte alla cultura del mare e all’arte

In mostra al Centro Culturale Candiani una eccezionale raccolta di modellini ottocenteschi di imbarcazioni e attrezzature da pesca

Nel logo del Salone Nautico di Venezia c’è il richiamo al leone della Repubblica Serenissima e la V di Venezia: se San Marco era il cuore politico, Rialto l’anima commerciale, l’Arsenale non è stato solo il luogo militare e porta d’acqua della città, ma ha simboleggiato il presidio occidentale della nostra cultura e dell’Europa. A questo riguardo sono numerose le iniziative collaterali che in diverse sale e spazi dell’Arsenale tengono alto il contenuto culturale della manifestazione. All’interno dello spazio incontri in Torre di Porta Nuova si inizia mercoledì 19 giugno con un convegno sul design cui hanno già confermato la loro partecipazione il designer Carlo Nuvolari, Luca Bassani, inventore del marchio Wally Yacht e il professore Carlo Fei, docente in Fashion Management alla Luiss di Roma. I visitatori del Salone possono arrivare via mare con le loro barche, ormeggiando in uno dei diversi marina che hanno collaborato alla creazione di questa iniziativa. Il design non è l’unico tema: si parla di ambiente, di pesca, di turismo e pesca, di sicurezza e navigazione con la collaborazione di Cnr-Ismar, Tethis, Guardia Costiera, Assonautica. Una delle iniziative collaterali è il concorso “Salone Nautico Venezia: Bando internazionale per la selezione di progetti di barche”, indetto dalla Fondazione Musei Civici di Venezia con Comune di Venezia e Vela Spa. I lavori selezionati, scelti tra gli oltre settanta partecipanti, sono esposti all’interno della Tesa 113 dell’Arsenale nella mostra MUVE Yacht Projects, dove è in programma anche una serie di attività culturali legate alla progettazione e alla cultura nautica con numerosi ospiti.



Il programma completo del Salone Nautico è sul sito ufficiale Durante il Salone, l’Arsenale è anche teatro di arte contemporanea grazie alla presenza di alcune esposizioni collaterali alla 58esima Biennale d’Arte e di installazioni tra cui quella dell’artista italo-americano Lorenzo Quinn dal titolo Building Bridges. Composta da 12 gigantesche mani intrecciate sovrastano il bacino di carenaggio piccolo, dà vita a uno scenario che tiene insieme artigianato, arte e tecnologia nautica, metafora di uno stile di vita che riesce a vivere le eccellenze rendendole quasi un mercato unico. I visitatori del Salone Nautico di Venezia 2019 possono provare anche l’emozione di salire a bordo di un vero sottomarino: è il celebre “Enrico Dandolo”, varato a Monfalcone nel dicembre del 1967. Entrato in disarmo nel 1996, ha fatto parte delle prime unità progettate e costruite nel Paese dopo il secondo conflitto mondiale. Una unità destinata alla caccia dei potenti sottomarini nucleari durante la guerra fredda. Adesso è ospitato nell’Arsenale, nell’area della Marina militare. La Fondazione Musei Civici di Venezia ne ha portato a termine un articolato e complesso programma di recupero e valorizzazione. Lungo 46 metri, largo quasi 5, dotato di siluri, il sottomarino fa parte del patrimonio del Museo Storico Navale, i cui servizi al pubblico sono gestiti dalla Fondazione insieme a Vela spa. La visita all’interno del sottomarino è possibile, durante il Salone, ogni giorno dalle 10.30 alle 18.30, per piccoli gruppi accompagnati da guide, con elmetto di sicurezza. In mostra al Centro Culturale Candiani La Pesca in laguna, una eccezionale raccolta di modellini ottocenteschi di imbarcazioni e attrezzature da pesca, realizzati dall’artigiano Angelo Marella di Chioggia su commissione del conte Alessandro Pericle Ninni, naturalista veneziano e studioso di folklore, linguistica ed etnografia. L’incarico era arrivato al conte dal ministro dell’Agricoltura del Regno d’Italia che voleva testimoniare la celebre attività peschereccia lagunare nelle esposizioni internazionali di fine 800 della pesca e dell’industria. La collezione, esposta per la prima volta dopo il suo restauro, diventa così il racconto dei vari momenti dell’attività di pesca degli abitanti della laguna di Venezia in epoca storica, illustrando le tecniche, le attrezzature, le imbarcazioni e le tradizioni legate a questo settore dell’economia veneziana. L’esposizione è una preziosa occasione di riscoperta di una componente importante della cultura lagunare e del patrimonio storico e testimonia lo stretto rapporto fra l’uomo e l’acqua.Il programma completo del Salone Nautico è sul sito ufficiale www.salonenautico.venezia.it

