Gli istituti Volterra e Alberti approdano ai playoff del maxi torneo

Una conferma e una «storica» sorpresa, continua la maratona della «Venezia Airport Reyer School Cup» e immancabili arrivano i colpi di scena. L’Istituto Tecnico industriale Volterra e l’Istituto Alberti di San Donà di Piave sono la settima e l’ottava squadra qualificate ai playoff «Reyer Madness» della manifestazione targata Umana Reyer. Il responso è arrivato ieri mattina dalla tappa «Ducale Jesolo» giocatasi al PalaCornaro, quarto appuntamento di regular season del torneo e secondo della Conference Oro. Per il Volterra si tratta di una conferma, visto che anche l’anno scorso i sandonatesi arrivarono fino alla finale della seconda fase a un passo dalla Final Four, mentre per l’Alberti è una prima assoluta non avendo mai passato il girone di qualificazione. A fermarsi al primo turno sono stati così i padroni di casa dell’Istituto Cornaro e soprattutto il Liceo Scientifico Galilei di San Donà, nella passata edizione ai playoff.