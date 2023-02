Reyer School Cup, sesta tappa a Jesolo. Tutti gli accoppiamenti

JESOLO - Sesta tappa della «Volksbank Reyer School Cup», palcoscenico jesolano per la competizione cestistica che vede ai nastri di partenza 48 istituti superiori delle province di Venezia, Padova, Treviso e Belluno. Dopo 5 tiratissime tappe che hanno già emesso i primi verdetti, questa mattina - 14 febbraio - l'appuntamento è stato al PalaCornaro di Jesolo per la Conference Oro che, nella «Agostini Group», che ha visto sfidarsi i padroni di casa dell'Istituto Cornaro, l'Istituto Scarpa-Mattei, l'Istituto Galilei e l'Istituto Montale di San Donà di Piave.

Le quattro scuole sono a caccia del sesto pass che dà l'accesso diretto alla seconda fase «Reyer Madness» dove si sono già qualificate Parini di Mestre, Berto di Mogliano, Negrelli-Forcellini di Feltre, Pacinotti di Mestre e Majorana-Corner di Mirano. Da questa fase usciranno poi le 4 finaliste che andranno a contendersi il trofeo nell'atto conclusivo della Final Four in programma sabato 15 aprile al Taliercio.

Le seconde classificate di tappa passano comunque la fase a gironi, ma devono giocare un turno preliminare playoff e, ad oggi, questa chance se la sono conquistata Stefanini di Mestre, Alberti di San Donà, Dal Piaz di Feltre, Luzzatti di Mestre e Levi-Ponti di Mirano. Ad aprire la tappa odierna in viale Martin Luther King la sfida fra Cornaro e Montale, a seguire quella fra Scarpa-Mattei e Galilei.



In totale si giocheranno sei partite da 20' con due tempi da 10'. I padroni di casa del Cornaro e lo Scarpa-Mattei sono due partecipanti storiche della Reyer School Cup, sul parquet fin dalla seconda edizione del 2015 nella quale gli jesolani sono approdati anche alla Final Four perdendo la semifinale contro l'8 Marzo-Lorenz di Mirano (66-51) poi sconfitto in finale dal Liceo Bruno-Franchetti.

La prima volta per il Galilei fu invece nel 2016 e anche allora i sandonatesi approdarono alla Final Four sbattendo anche stavolta contro l'8 Marzo-Lorenz (39-29). Il Montale invece ha iniziato a disputare la competizione dal 2017 accedendo alla «Reyer Madness» e quest'anno può contare sull'orogranata Alberto Zanchetta. Con le partite si svolgerà anche la sesta prova del «Volksbank three point contest» per eleggere il miglior tiratore di tappa che andrà a raggiungere i già qualificati Pietro Iannuzzi (Parini), Riccardo Cerchier (Volterra), Leonardo Patriarca (Negrelli-Forcellini), Leonardo Vecchina (Pacinotti) e Pietro Barizza (Levi-Ponti). E poi tutti gli eventi collaterali, dal premio per la miglior tifoseria al miglior marcatore (fin qui in testa Pietro Iannuzzi del Parini con 18.6 di media), dalla miglior giocata alla comunicazione (la Reyer School Cup ha come media partner Il Gazzettino). Dopo la tappa di Jesolo, la manifestazione venerdì 17 febbraio si sposterà ad Abano Terme con Alberti e Belzoni di Abano, Gymnasium Patavinum di Padova e Einstein di Piove di Sacco.