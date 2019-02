"Giorgione" e "Martini" volano ai playoff

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto come dodici mesi fa: il Liceo Giorgione e l’Istituto Martini accedono ai playoff della «Save Reyer School Cup 2019» bissando il pass conquistato pure nella scorsa edizione. E’ andata in scena ieri la tappa «Volksbank Castelfranco», settimo appuntamento di regular season e quinto per la Conference Oro, e al PalAvenale in via Avenale 7 il Giorgione ha confermato il feeling con la manifestazione targata Umana Reyer staccando a punteggio pieno il pass per la «Reyer Madness», la fase a eliminazione che scatterà il 13 marzo ed eleggerà le quattro partecipanti alla Final Four del 13 aprile al Taliercio. Festeggia l'ingresso ai playoff anche l'Istituto Martini. Niente da fare invece per Ipsia Galilei e Istituto Rosselli.