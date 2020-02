L'istituto Galilei e il liceo Duca degli Abruzzi approdano ai playoff

Ultimo aggiornamento: 17:51

Le Cheerleaders del Galilei e del BertoIl tifo degli studenti nella quinta tappa della Reyer School CupUna conferma e una sorpresa assoluta nella tappa fin qui più equilibrata della «Venezia Airport Reyer School Cup». E’ stata una mattinata di adrenalina quella vissuta ieri alla palestra Berto per la «Marin Mogliano Veneto», quinta tappa di regular season della manifestazione targata Umana Reyer con la media partner de Il Gazzettino. Per assegnare i due pass in palio per i playoff «Reyer Madness» è stato necessario l’ultimo turno di sfide nell’unico raggruppamento che finora ha visto chiudere tutte e quattro le partecipanti a punti. Alla fine a spuntarla sono stati l’Istituto Tecnico industriale Galilei di Conegliano, che conferma il proprio feeling con il torneo del quale ha disputato le ultime tre Final Four giocandosi l’anno scorso anche il titolo perso di un punto in finale, e il Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, al debutto assoluto nella «Reyer School Cup». A salutare la maratona studentesca sono invece i padroni di casa del Liceo Berto e il Liceo Canova di Treviso.