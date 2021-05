Welfare: Fedriga, continueremo impegno per Fvg sempre più inclusivo

La regione prima in Italia nel rapporto ong WeWord su condizioni a favore donne e bambini



Trieste, 21 mag - "Il Friuli Venezia Giulia si conferma regione rispettosa dei diritti di donne e bambini, con ottimi indicatori di inclusione: un risultato di cui andiamo fieri ma che non fermerà l'impegno e l'investimento su queste due componenti fondamentali della nostra società. Coglieremo le indicazioni di WeWord come stimoli a lavorare ancora di più sul contrasto delle violenze, sui progetti culturali per contrastare gli stereotipi di genere, su un'offerta scolastica che riduca al minimo la povertà educativa".



Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando gli esiti del rapporto "Mai più invisibili" della ong We Word che conferma la regione al vertice della classifica in Italia nell'inclusione di donne e bambini.



"L'educazione, la salute, l'economia sono settori su cui agire perché donne e bambini possano esercitare in concreto i loro diritti: non basta promuovere norme - aggiunge Fedriga - ma è compito delle istituzioni creare le condizioni per una società che consenta benessere e piena espressione di libertà e talenti a donne e bambini". ARC/EP





