Volontariato: Roberti, Regione vicina a chi opera per il bene comune

Aurisina, 21 lug - "La Regione sarà sempre vicina a quelle realtà associative che, come il Moto Club ufficiale della Polizia di Stato, continua a servire la nostra comunità grazie all'impegno encomiabile dei propri volontari. Persone che anche quando non indossano la divisa si impegnano in favore del bene comune". Lo ha affermato oggi ad Aurisina l'assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, nel corso dell'inaugurazione della nuova sede del Moto Club ufficiale della Polizia di Stato, nei locali in piazza San Rocco messi a disposizione dal Credito cooperativo del Carso Zkb. "Questo istituto bancario dimostra ogni giorno con iniziative concrete il suo grande attaccamento al territorio. Donare - ha affermato Roberti - una sede storica e prestigiosa come quella di Aurisina a una realtà associativa come il Moto Club ufficiale della Polizia di Stato rappresenta un gesto di assoluto valore". "Nell'ultima norma approvata in Consiglio regionale - ha ricordato infine l'assessore - abbiamo riservato un ampio spazio al rapporto con le associazioni presenti sul territorio. L'obiettivo è di promuovere quel concetto di sicurezza sussidiaria oggi assolutamente indispensabile". ARC/RT/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA