Volontariato: Regione grata a cittadini, alleati nel momento crisi

San Giorgio di Nogaro (Ud), 5 set - La fine dell'estate porta due appuntamenti importanti: la campagna vaccinale antinfluenzale e la sfida di stabilire e rispettare regole che possano consentire alla scuola di ripartire mentre il contagio continua a correre: la Regione è impegnata a garantire che questa fase venga affrontata in Friuli Venezia Giulia - una regione di confine, che deve gestire con equilibrio anche le conseguenze della rotta balcanica e il 50 per cento dei casi attuali di Covid-19 di importazione - con un sistema sanitario forte e manifesta gratitudine ai volontari e alla comunità civile per aver reagito con senso di responsabilità nel momento di massima crisi.



È quanto ha sottolineato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute in occasione della cerimonia "Molta riconoscenza in un piccolo gesto", organizzata dal Comune di San Giorgio di Nogaro a Villa Dora per ringraziare le persone che hanno svolto attività di volontariato durante l'emergenza Covid-19.



Nel consegnare gli attestati, la Regione ha ricordato che il Friuli Venezia Giulia può vantare il più alto rapporto in Italia tra il numero di volontari e la popolazione e ha rimarcato che poter contare su questa colonna portante è stato decisivo superare il momento del picco al meglio.



Il bilancio di questi mesi alle spalle vede una regione con una ridotta mortalità, una domanda sanitaria per ora molto limitata, un Sistema sanitario che ha salvato solidalmente dodici ragazzi lombardi. A fronte di questo, severe sono state le critiche al sistema nazionale di delocalizzazione della produzione di dispositivi di sicurezza individuale e, a livello europeo, la mancanza di uno spirito di solidarietà che invece non è mancato tra le comunità del Friuli Venezia Giulia. ARC/EP



