Violenza donne: Panariti, definire unico protocollo per tutela genere

Udine, 01 dic - Armonizzare i vari protocolli riguardanti la violenza di genere per arrivare alla creazione di uno unico a livello regionale e, al contempo, rafforzare un percorso culturale all'interno delle scuole per sensibilizzare i giovani sul tema. Sono queste, in sintesi, le due proposte avanzate dall'assessore regionale alle Pari opportunità Loredana Panariti nel corso del convegno organizzato da Cgil, Cisl e Uil dedicato alla violenza sulle donne svoltosi oggi a Palmanova. Panariti, nel suo intervento, ha ricordato come in Italia, solo dal 1996, lo stupro sia stato considerato un reato contro la persona quando prima invece lo era solo contro la morale. "Su questo tema - ha detto - va intrapreso un importante percorso culturale, che coinvolga il mondo della scuola ad esempio introducendo l'educazione sentimentale e che induca ad un confronto tra gli studenti su un argomento così importante". Quindi Panariti ha illustrato i dettagli del progetto Matelda, sostenuto dalla Regione attraverso la Direzione centrale Lavoro e Pari opportunità, concertato con i Centri antiviolenza e i Servizi sociali dei Comuni che prevede interventi a favore delle donne in uscita da situazioni di violenza. A loro vengono proposti percorsi personalizzati di protezione e sostegno a seguito delle condizioni di particolare fragilità, il reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro, la conciliazione tra la loro vita professionale e l'impegno familiare con i propri figli". Nel dettaglio nel 2017 la Regione, con il progetto Matelda ha erogato contributi a 101 donne per l'acquisto di servizi di baby sitting, per un ammontare complessivo di 245 mila euro. Nei primi mesi del 2017 il numero delle donne inserite in percorsi specifici è raddoppiato rispetto allo scorso anno; inoltre, nel biennio 2016-17 sono stati stanziati 120.000 euro a Comuni e associazioni (in partenariato) per iniziative di sensibilizzazione territoriale. Infine Panariti ha evidenziato la necessità di procedere ad una armonizzazione dei diversi protocolli già esistenti in materia di tutela delle donne vittime di violenza, giungendo alla formulazione di uno unico "che, tenga in considerazione le singole individualità e che rafforzi quanto già definito dall'osservatorio regionale in materia". ARC/AL/ppd