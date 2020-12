Violenza donne: Fedriga, comunità alzi la voce in difesa delle vittime

Trieste, 21 dic - "Questi simboli sono molto importanti perchéci ricordano ogni giorno che, in presenza di atti di violenzasulle donne, dobbiamo alzare la voce, dobbiamo denunciare. Starevicino alle vittime non spetta agli altri, ma a tutti noi". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia GiuliaMassimiliano Fedriga che oggi, a Magnano in Riviera, hapartecipato all'inaugurazione della panchina rossa realizzata daAndrea Bertolissio e tinteggiata da Andrea Orlando, il padre diNadia, la ventunenne di Vidulis di Dignano uccisa tre anni fa dalsuo ex fidanzato."Per combattere la violenza sulle donne tutte le amministrazionipubbliche devono pretendere sempre che venga fatta giustizia. Chicommette azioni di questa gravità - ha detto Fedriga - devesubire delle conseguenze che devono essere molto dure"."Il nostro obiettivo però deve essere soprattutto quello diprevenire situazioni di questo tipo. Per questo - ha aggiunto ilgovernatore - tutte le donne devono sapere che possono, senzapaura, denunciare i violenti e che esiste una comunità pronta adifendere chi si trova in pericolo o in difficoltà". All'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale di Magnanoin Riviera, è intervenuta anche l'assessore regionale alleFinanze Barbara Zilli."La panchina rossa inaugurata oggi a Magnano in Rivierarappresenta un impegno per l'intera comunità del Friuli VeneziaGiulia - ha sottolineato Zilli -. Dobbiamo continuare infatti acoltivare il ricordo di chi, brutalmente, ha perso la vita,lottando quotidianamente - ognuno con i propri mezzi e capacità -affinché la violenza non abbia mai il sopravvento".ARC/RT/ep

