Viabilità: Pizzimenti/Zilli, serve rotatoria sulla SP28 per Artegna

Udine, 4 giu - La messa in sicurezza dell'incrocio tra la SR13 e la SP28 ad Artegna è il tema al centro di un incontro che si è tenuto oggi nel comune pedemontano tra gli assessori regionali a Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, e alle Finanze, Barbara Zilli, con il sindaco Alessandro Marangoni, i tecnici del Comune e di Fvg Strade. "La pericolosità di quell'incrocio è del tutto evidente e richiede un intervento urgente e prioritario" hanno concordato Pizzimenti e Zilli. "Le soluzioni tecniche sono già state valutate e sono di assoluta fattibilità come ha dimostrato lo studio preliminare già svolto da Fvg Strade che nei mesi scorsi ha colto la sollecitazione giunta dall'Amministrazione comunale e l'indicazione di priorità che la Regione ha inteso dare a questo intervento non più rinviabile" ha ribadito Pizzimenti. Per Zilli "ci stiamo già mettendo al lavoro per trovare la risposta finanziaria a questa esigenza che non riguarda il solo abitato di Artegna ma un intero comprensorio, posto che da qui transitano ogni giorno oltre cinquecento lavoratori diretti alla vicina zona industriale e sono stati troppi finora gli incidenti, anche gravissimi, che si sono verificati in questo snodo viario". L'ipotesi che appare più percorribile e di maggior efficacia per la sicurezza del traffico, molto intenso in quest'area, è la sostituzione dell'incrocio con una rotatoria sulla SP 28 "del Bosso", in corrispondenza con l'inizio della rampa del cavalcavia di ingresso ad Artegna lungo via Luigi Menis. In un precedente sopralluogo di Fvg Strade effettuato a febbraio e un successivo incontro a maggio tra il sindaco di Artegna, il presidente della società e i tecnici della stessa, l'Amministrazione comunale ha espresso un'apertura favorevole alla soluzione proposta che risulta sostenibile sia dal punto di vista tecnico che finanziario. "La Regione non farà mancare il proprio impegno" è l'assicurazione giunta dagli assessori Pizzimenti e Zilli che con il sopralluogo odierno hanno dato avvio al percorso di condivisione di tutti i passaggi che porteranno alla realizzazione della rotatoria in tempi più brevi possibili. ARC/SSA/gg

