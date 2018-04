ViabilitÃ : consegnati lavori rotatoria ad Adegliacco su SP4

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 23 apr - Sono stati consegnati oggi ad Adegliacco di Tavagnacco i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla SP4 Tresemane, nella zona del Cimitero degli Inglesi, che metterà in sicurezza un nodo della viabilità regionale previsto nel complessivo piano di interventi denominato Prusst che è stato sottoscritto nel 2000.Secondo la Regione, la rotatoria servirà a regolarizzare un'intersezione pericolosa su un'arteria come quella di via Nazionale, molto trafficata sia dai pendolari, da e verso Udine, sia da tutti i clienti delle varie attività commerciali che si trovano in quest'area.I lavori, ha evidenziato il presidente di Fvg Strade, Giorgio Damiani, dureranno al massimo 180 giorni e la rotatoria garantirà una migliore circolazione del traffico veicolare ed una maggiore sicurezza in quanto sarà ridotta la velocità di transito. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto opera già per FVG Strade nella realizzazione della rotatoria di Villa Santina e si è dimostrata veloce ed affidabile."Secondo il Comune, la rotatoria permetterà di rendere l'attuale sottopasso fruibile per il solo traffico ciclabile, garantendo così una maggior permeabilità ed un più sicuro attraversamento della strada Tresemane per le utenze deboli.L'importo complessivo del quadro economico e di 1.153.000 euro, l'importo lavori a base d'asta è stato di 710.392,06 euro, oneri di sicurezza compresi, e i lavori sono stati affidati per 633.733,99 euro di cui 606.812,62 per lavori e 26.921,37 per oneri di sicurezza con un ribasso applicato del 11,216%. L'impresa aggiudicataria è la Costruzioni srl di Martignacco.Le caratteristiche tecniche dell'opera sono le seguenti: rotatoria con diametro complessivo di 52,00 metri, raggio di 26 metri con corona di circolazione interna della larghezza di 9 metri.Verranno eseguiti i marciapiedi per garantire la sicurezza dei pedoni, le piazzole di sosta delle corriere, l'impianto di illuminazione pubblica lateralmente e sulla corona centrale mediante corpi illuminanti a led.ARC/COM/Red