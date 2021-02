Vaccino: Riccardi, a ieri sera prenotati 64200 over80 e 2503 inoculati

Palmanova, 17 feb - "A ieri sera hanno raggiunto quota 64.200 le prenotazioni degli over 80 che si dovranno sottoporre al ciclo di vaccinazioni anti-Covid in regione, mentre gli ultraottantenni a cui ad oggi è stata inoculata la dose sono 2.503 unità".



Lo rende noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi



"Tenendo conto che il primo target di quanti si dovranno sottoporre al vaccino sono circa 93 mila persone (a cui si aggiungono le 15 mila unità fragili che verranno direttamente contattate) - spiega il vicegovernatore - ciò significa che in poco tempo abbiamo già raggiunto un valore percentuale di prenotazione che si aggira intorno al 70 per cento. Le somministrazioni totali, invece, oggi sono arrivate a quota 80.336, di cui 47.314 risultano essere le prime somministrazioni mentre le seconde sono 33.026. Gli over 80 che hanno già ricevuto la prima inoculazione sono, ad oggi, 2.503 unità". ARC/AL/ma



