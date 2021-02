Vaccini: Roberti, Polizia locale parte integrante terza fase

Trieste, 11 feb - "La terza fase della campagna vaccinale in fase di predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale include tutte le forze di polizia, delle quali la Polizia locale è parte integrante".



Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.



"Insieme al vicegovernatore Riccardi - ha rilevato Roberti -, in attesa di ricevere dal Governo le indicazioni precise di priorità, stiamo mettendo a punto la fase organizzativa per la somministrazione del vaccino a tutto il personale delle forze di polizia, fase che coinvolgerà prefetture e sindaci". ARC/PPH



