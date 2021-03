Vaccini: Riccardi, usate tutte le 180mila dosi per gli over 80

Pordenone, 31 mar - "Le 180 mila dosi di Pfizer, il vaccino utilizzabile per gli over 80, che fino ad oggi abbiamo ricevuto dalla gestione commissariale sono state interamente utilizzate. Fare facile polemica dicendo che solo una parte di questa fascia di persone è stata inoculata rappresenta una strumentalizzazione dettata dalla scarsa conoscenza della realtà dei fatti. Se non ci viene inviato altro medicinale di questo tipo, non possiamo procedere a somministrarlo".



A dirlo è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, rispondendo alle critiche mosse in queste ore sul tema delle vaccinazioni agli ultraottantenni residenti in Friuli Venezia Giulia.



"A questa categoria di cittadini - chiarisce Riccardi - può essere iniettato solo il vaccino Pfizer o Moderna. Su quest'ultimo le poche dosi consegnate non ne consentono l'utilizzo. Relativamente al Pzifer, ad oggi le dosi che da Roma sono arrivate in Friuli Venezia Giulia sono state poco più di 180 mila e abbiamo utilizzato tutto il materiale che fino ad ora ci è stato consegnato. Se fossero giunti quantitativi superiori di questo vaccino, lo avremo sicuramente inoculato. Ormai quasi tutti sanno che AstraZeneca, non è indicato per questa fascia di età. Pertanto - conclude Riccardi - c'è chi in questo momento sta facendo speculazioni senza conoscere nemmeno l'argomento oppure, peggio ancora, sta mentendo sapendo di mentire. Nel primo caso invito coloro che alzano inutilmente fumo ad informarsi prima di rilasciare dichiarazioni avventate; nel secondo caso, invece, non c'è nemmeno bisogno di rispondere". ARC/AL/ep





© RIPRODUZIONE RISERVATA