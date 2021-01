Vaccini: Riccardi, quota 1000 entro domenica in case riposo Asufc

Pradamano, 8 gen - "Contiamo di inoculare la prima dose dicirca un migliaio di vaccini entro questo fine settimana nellestrutture per anziani dell'area di pertinenza dell'Aziendasanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc)".Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute delFriuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine dell'avviodelle vaccinazioni nella struttura protetta per anzianiFondazione "Muner de Giudici" di Pradamano nella quale sono statiimmunizzati 47 ospiti e 7 dipendenti fra cui una signora prossimaa compiere 100 anni.All'appuntamento erano presenti anche il direttore generale diAsufc, Massimo Braganti, con il direttore dei Servizi sociosanitari Denis Caporale e il sindaco di Pradamano EnricoMossenta. "Dopo l'area pordenonese sono state avviate oggi le vaccinazionianche nelle aree giuliana e friulana - ha evidenziato Riccardi -.Si tratta di vaccinazioni che fanno seguito al decreto varato dalGoverno che ha permesso di superare le difficoltà legate alconsenso informato consentendo di accelerare le fasi per leoperazioni di immunizzazione. Solo nell'area di pertinenzadell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - haaggiunto - contiamo di inoculare un migliaio di dosi di vaccinoentro il fine settimana. Saranno giornate di grande lavoro per ilquale voglio ringraziare i gestori e il personale delle struttureper la loro capacità di gestire la complessità oltre che iprofessionisti che operando in Asufc". In mattinata sono state somministrate le prime vaccinazioni anchenelle strutture Umberto I di Latisana e Matteo Brunetti diPaluzza; la campagna vaccinale è proseguita nella strutturacomunale per anziani a Buja con la presenza del vicegovernatore edel sindaco Stefano Bergagna dove sono stati vaccinati 23 su 25ospiti. Seguirà in giornata la somministrazione dei vaccini aglianziani della struttura "Giovanni Chiabà" di San Giorgio diNogaro."La stima di vaccinazioni che verranno effettuate nella giornataodierna in Friuli è di circa 250 vaccini - ha informato Riccardi- per una potenzialità complessiva nelle case di riposo, pertutto il territorio regionale, che supera le 8000 unità, tolti i2500 casi di contagio da Covid".ARC/LP/pph

