Vaccini: Riccardi, nuovi centri a Ronchi, Cormons, Aurisina e Muggia

Operativi dalla prossima settimana. Domani apriranno le agende



Palmanova, 27 apr - "In concomitanza con l'arrivo di nuove dosi di vaccino Pfizier e Moderna, dalla prossima settimana la Regione è pronta ad avviare quattro nuovi punti vaccinali a Ronchi dei Legionari, Cormons, Aurisina e Muggia. Domani, invece, si apriranno le agende per la prenotazione delle inoculazioni in quei centri".



A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"Per dare un'accelerata e avvicinarci così all'obiettivo delle 10 mila vaccinazioni al giorno in regione - spiega il vicegovernatore - abbiano deciso di attivare dalla prossima settimana quattro nuovi punti vaccinali nell'area giuliano isontina. In particolare il 4 e 5 maggio sarà operativo quello di Ronchi dei Legionari, allestito all'interno della Palestra Comunale in via Fratelli Cervi, dove dalle 8 alle 15 verranno inoculate le prime 354 dosi di vaccino Pfizer (seconde dosi il 25 e 26 maggio, stesso orario); sempre nelle stesse due giornate, ma ad Aurisina, con orario 8-14 nella palestra comunale "S. Ušaj" di via Savo saranno inoculate le prime 308 prime dosi di Moderna (le seconde dosi il 1 e 2 giugno). Il 6 maggio dalle 16 alle 20 e il 7 maggio dalle 15 alle 19 prenderanno il via le vaccinazioni a Cormons presso l'area ambulatoriale del Distretto Alto Isontino in viale Venezia Giulia, utilizzando 204 prime dosi di Pfizier (27 e 28 maggio le seconde dosi), mentre nelle stesse date ma a Muggia, dalle 8 alle 14, nella palestra "Pacco" di via D'Annunzio, saranno inoculate 308 prime dosi di Moderna (3 e 4 giugno le seconde dosi).



"In queste nuove quattro sedi - chiarisce Riccardi - le agende per prenotare le vaccinazioni saranno aperte a partire da domani. L'avvio dell'attività in questi centri risponde alla necessità di aumentare le postazioni disponibili in modo da anticipare il più possibile le somministrazioni alle categorie prioritarie, vale a dire gli over 80, i fragili e i caregiver".



"Inoltre da oggi - aggiunge il vicegovernatore - Asugi ha aperto le agende per ulteriori posti alla Centrale Idrodinamica di Trieste, la Fiera di Gorizia e il Centro anziani di Monfalcone per la giornata del 1 maggio, sempre con l'obiettivo di anticipare le vaccinazioni delle categorie prioritarie. Per quanto riguarda infine la sede di Grado, Asugi prevede come sede di vaccinazione il Distretto, che sarà attivata quando verrà comunicata con certezza la data di arrivo dei vaccini". ARC/AL/pph





