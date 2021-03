Vaccini: Riccardi, inoculazioni over80 al centro anziani Monfalcone

Palmanova, 11 mar - "L'apertura del punto vaccinale di Monfalcone rappresenta un'altra tappa importante della campagna che la Regione ha avviato al fine di allargare la platea degli immunizzati in Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi presente oggi al centro anziani nella Città dei cantieri nel quale è stato allestito un nuovo punto vaccini che va così ad aggiungersi agli altri già allestititi in diverse località del Friuli Venezia Giulia. Accompagnato dal sindaco Anna Cisint e dal direttore generale dell'Asugi Antonio Poggiana, Riccardi ha assistito alle operazioni di inoculazione delle dosi agli over 80, interventi coordinati dal sistema della Protezione civile che si è occupato sia della logistica di trasporto dei vaccini sia dell'assistenza di quanti si sono presentati per sottoporsi all'immunizzazione. "Con questo nuovo punto vaccinale - ha detto il vicegovernatore - proseguiamo nel lavoro che ci vede impegnati nell'allargare il più possibile i centri dove sottoporsi alla vaccinazione al fine di utilizzare tutte le dosi a nostra disposizione. Le persone ordinatamente in coda anche qui a Monfalcone attestano che c'è una grande risposta della popolazione alla campagna avviata dalla Regione. A ciò si aggiunge lo sforzo importante compiuto da tutto il personale del servizio sanitario regionale, impegno che va a sommarsi all'estrema fatica accumulata nel corso di questo ultimo anno per far fronte alla pandemia". "In questa operazione massiva - ha aggiunto Riccardi - la Regione sta cercando di fare le cose nel modo migliore possibile e i risultati, di tutto rilievo, credo siano sotto gli occhi di tutti. Auspichiamo - ha concluso il vicegovernatore - che dalla gestione commissariale arrivino quantitativi maggiori di dosi che ci permettano di accelerare l'immunizzazione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia". ARC/AL/pph © RIPRODUZIONE RISERVATA