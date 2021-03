Vaccini: Riccardi, da domani aperte agende per fascia 70-74

Palmanova, 31 mar - Da domani in Friuli Venezia Giulia si aprono le agende per le adesioni dei cittadini appartenenti alla fascia d'età 70-74 anni alla campagna vaccinale anti Covid.



Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ricordando che le modalità di prenotazione sono le stesse utilizzate per le altre categorie: il Cup delle Aziende Sanitarie, le farmacie e il call center al numero unico 0434 223522.



La platea stimata di persone interessate da questa tranche di vaccinazioni ammonta circa a 75mila persone. Le operazioni di somministrazione del siero (AstraZeneca) inizieranno dalla metà del mese di aprile.



"Procediamo - ha sottolineato Riccardi - con la consapevolezza che, specialmente intervenendo in queste fasce d'età, più velocemente vacciniamo meno persone vengono esposte al pericolo di contrarre il virus con conseguenze severe. Confido quindi in una risposta importante da parte dei cittadini, che in questa regione - ha concluso - hanno già dimostrato un atteggiamento maturo e responsabile nel corso di tutta l'emergenza". ARC/GG/ep





