Vaccini: Riccardi, da 15/5 orario call center ampliato nei weekend

Numero di prenotazione (0434 223522) sarà attivo anche domenica



Codroipo, 7 mag - "Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e favorire l'adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19, dal 15 maggio il call center telefonico regionale per la prenotazione della vaccinazione amplierà il proprio orario di attività nei fine settimana: sabato sarà operativo fino alle 17, anziché fino alle 14, e verrà attivato anche domenica dalle 9 alle 17".



Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che "l'attività numero unico di prenotazione continuerà con i nuovi orari sicuramente fino alla fine di giugno, dopodiché la prosecuzione del potenziamento del servizio nei fine settimana sarà valutata in base all'andamento della campagna vaccinale, anche in funzione dell'apertura a nuove fasce d'età o categorie".



"Al momento la disponibilità di vaccini è buona, quindi esorto tutti i cittadini che possono vaccinarsi a farlo - ha aggiunto Riccardi -. Il vaccino è infatti uno strumento sicuro ed è l'unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il Covid-19 e accelerare il ritorno alla normalità".



Le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid possono essere effettuate attraverso il call center regionale (0434 223522), gli sportelli Cup delle Aziende sanitarie, le farmacie abilitate e la webapp (vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it). ARC/MA/ep





