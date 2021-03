Vaccini: Riccardi, alle 12 4.001 prenotazioni 79-75 anni e vulnerabili

Toccano quota 49.156 dall'inizio della campagna vaccinale le adesioni nelle 2 categorie previste dal piano



Palmanova, 26 mar - "Oggi, alle 12, le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 per le persone appartenenti alla fascia di età 79-75 anni e per i soggetti vulnerabili residenti in Friuli Venezia Giulia sono state 4.001. Dall'inizio della campagna vaccinale per le due categorie abbiamo registrato 49.156 prenotazioni".



Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



"Nello specifico - spiega Riccardi - le prenotazioni complessive registrate oggi per le categorie delle persone comprese nella fascia di età 79-75 anni sono state 1.668. Di queste, 791 fanno riferimento all'area dell'Asugi, 119 a quella dell'Asufc e 758 a quella dell'Asfo. Per quanto riguarda invece i 2.333 soggetti vulnerabili che hanno oggi prenotato la vaccinazione, 734 risiedono nel territorio di competenza dell'Asugi, 1.008 in quello di Asufc e 591 in quelle di Asfo. Per quanto riguarda invece le sedi di prenotazioni, 3.097 sono state effettuate nelle farmacie, 431 negli sportelli delle strutture sanitarie e dei reparti, 458 tramite call center e 5 nelle strutture private". ARC/LP/ma





